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Patnos'ta dayanışma: iki aileye mutfak desteği ve montaj yardımı

Patnos İyilik Elçileri Derneği, Patnos’ta iki ihtiyaç sahibi ailenin mutfak gereçlerini temin edip montajlarını tamamladı; hayırseverler destek oldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Patnos'ta dayanışma: iki aileye mutfak desteği ve montaj yardımı

Patnos İyilik Elçileri Derneği yardım çalışmalarını sürdürüyor

Patnos İyilik Elçileri Derneği, Ağrı’nın Patnos ilçesinde ihtiyaç sahibi iki aileye ulaşarak destek sağladı. Derneğe ulaşan başvuruların ardından yapılan değerlendirme sonucu ailelerin öncelikli ihtiyaçları tespit edilip giderildi.

Yardım süreci:

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında ailelerin mutfak gereçleri temin edildi ve eksiksiz kullanım için gerekli montaj işlemleri tamamlandı. Dernek, başvuruların incelenmesi ve önceliklendirilmesi aşamalarında titiz bir süreç yürüttüğünü belirtti.

Destekçiler ve teşekkür:

Yardım organizasyonuna destek verenler arasında Veysel Geçit ile montaj konusunda katkı sunan İlhanpen temsilcisi Vefa İlhan yer aldı. Patnos İyilik Elçileri Derneği, çalışmaların sürdürülmesi ve benzer yardımların devamı için destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

PATNOS’TA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM ELİ UZATILDI

PATNOS’TA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM ELİ UZATILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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