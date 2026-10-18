İzmir moda ajandasına Fashion Prime damgası

İzmir ev sahipliğinde gelinlik ve abiye tedarik zinciri buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla gerçekleşen Fashion Prime - 9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 21-23 Ekim tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenleniyor. Fuarda gelinlik ve abiye sektörünün üreticileri ile kumaş ve aksesuar tedarikçileri bir araya gelecek; yeni sezon koleksiyonları, üretim süreçleri ve ticari iş birlikleri ön plana çıkarılacak.

Kumaş ve aksesuarlar podyuma taşınacak:

Fuar programında yer alan 21-22 Ekim tarihli karma ve özel konsept defilelerde, katılımcı firmaların ürünleri kumaş ve aksesuarlarıyla birlikte sahnede sergilenecek. Defileler, gelinlik ve abiye modasının renk, doku ve tasarım eğilimlerini izleyicilere taşıyacak; tedarikçilerin tasarıma dönüşüm süreçleri görünür hale gelecek. Böylece firmalar, hem ürün vitrinleme hem de tasarım iş birlikleri açısından doğrudan temas kurma imkânı bulacak.

Üç organizasyonla sektörün tüm halkaları destekleniyor:

İZFAŞ, İzmir’in gelinlik, damatlık ve abiye üretim gücünü üç tamamlayıcı organizasyonla desteklemeyi hedefliyor. Fashion Prime tedarik ve üretimi odağa alırken, İzmir Bridal Week (24-26 Kasım 2026) yeni sezon koleksiyonlarını tanıtacak; IF Wedding Fashion İzmir ise 19-22 Ocak 2027 tarihlerinde, 20’nci kez ulusal ve uluslararası alıcıları bir araya getirecek. Bu üç etkinlikle tedarikten tasarıma ve ihracata uzanan bir çalışma döngüsü oluşturulması amaçlanıyor.

Uluslararası alım heyetleri ve ihracat fırsatları:

Fuara 13 ülkeden profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor. Program kapsamında yer alan alım heyetleriyle firmaların yeni ihracat bağlantıları kurması ve İzmir’in moda sektöründeki uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Katılımcılar arasında ABD, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler de yer alacak; bu çeşitlilik, sektör temsilcilerine farklı pazar dinamiklerini doğrudan gözlemleme fırsatı sunacak.

Fuar, yalnızca ürün sergileme değil aynı zamanda tasarım atölyeleri, sektör buluşmaları ve iş ağı oluşturma etkinlikleriyle katılımcılara somut ticari fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Gelinlik ve abiye üretiminden kumaş ile aksesuar tedarikine, defilelerden alım heyeti görüşmelerine kadar uzanan program, İzmir’in moda ekosistemini hem yerel hem de uluslararası boyutta hareketlendirmeyi hedefliyor.

İZMİR'DE 21-23 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK FASHİON PRİME FUARI, GELİNLİK VE ABİYE SEKTÖRÜNÜN ÜRETİCİLERİNİ KUMAŞ VE AKSESUAR TEDARİKÇİLERİYLE BULUŞTURACAK.