Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Başkan Sekmen ve Uçar Erzurum Kalesi çevresinde projeleri yerinde değerlendirdi

Başkan Mehmet Sekmen ile Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Kalesi ve çevresindeki sosyal tesisleri inceledi; proje alanlarını değerlendirip mahallede vatandaş taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Başkan Sekmen ve Uçar Erzurum Kalesi çevresinde projeleri yerinde değerlendirdi

Saha incelemesi ve halk buluşması:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kentin tarihi dokusunun merkezinde yer alan Erzurum Kalesi ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme kapsamında sosyal tesisler ve proje sahaları gezilerek uygulamaya ilişkin detaylar gözden geçirildi. Heyet, mevcut tesislerin işlevselliği ve çevre düzenlemeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Kalesi ve sosyal tesislerde yapılan inceleme:

Ziyarette, kale çevresine kazandırılan sosyal tesisler detaylı şekilde kontrol edildi; tesislerin kullanım durumları, bakım ihtiyaçları ve proje alanlarında sürdürülen çalışmalara ilişkin notlar alındı. Heyet, bölgedeki yeni proje sahalarını da yakından müşahede ederek geleceğe dönük planlama için öncelikleri belirledi. İncelemeler belediye birimleriyle koordineli olarak gerçekleştirildi.

Mahalle ziyareti ve vatandaş talepleri:

İncelemelerin ardından Mustafa Sıtkı Paşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Sekmen, mahalle halkının istek, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Vatandaşların dile getirdiği hususlar ilgili birimlerce titizlikle not alındı; taleplerin takip ve çözüm süreçleri için kayda geçirildi. Sekmen, ziyaretin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar kardeşim ile birlikte Erzurum Kalesi ve çevresinde yapmış olduğumuz Sosyal Tesislerimizde incelemeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle proje alanlarımızı da yakından müşahede imkanı bulduk. Ardından hemşehrilerimizle hasbihal eyledik. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde tespit ederek, titizlikle notlarımızı aldık. Samimi muhabbetleri ve ilgileri için hemşehrilerime teşekkür ediyorum".

Mahalle sakinleri, yapılan inceleme ve yakın ilgiden memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Sekmen ve Başkan Uçar’a teşekkür etti. Yapılan tespitler doğrultusunda belediye ekiplerinin çalışmaları sürdürmesi ve vatandaş taleplerinin takip edilmesi planlanıyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI DR. MAHMUT UÇAR İLE...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI DR. MAHMUT UÇAR İLE BİRLİKTE ERZURUM KALESİ VE ÇEVRESİNDEKİ SOSYAL TESİSLER İLE PROJE ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. BAŞKAN SEKMEN, İNCELEMELERİN ARDINDAN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEPLERİ YERİNDE DİNLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Demirci'de sonbahar havadan bakınca kartpostallık manzaralar sunuyor
images

Kocaeli'de sağanakta görev yapan kriz masası çalışmalarını tamamladı
images

Abant'ta sonbahar ve kış iç içe: renklerle beyazın buluştuğu anlar
images

Yerel zenginlikten katma değere: Ardahan'da gıda güvenliği paneli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Panayır'ın dereboyu tartışmasında Baykal'a sert yanıt: Kurtuluş 'saha konuşur' dedi

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Beyşehir'de apartmandan düşen alzaymır hastası hastanede tedavi altında

Ordu günleri'nde hasret buluşması ve proje tanıtımları

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı