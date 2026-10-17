Ayazağa'da hasar incelemesi: Selami Yıldız ekiplerin çalışmalarını inceledi

Ayazağa'da yürütülen çalışmalar yerinde takip edildi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sarıyer Ayazağa'da sağanak yağışın yol açtığı hasara ilişkin saha incelemelerinde bulundu. İncelemeler sırasında yürütülen çalışmalar ve ekiplerin koordinasyonu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

saha ekiplerinin öncelikleri:

Yetkililer, Polis Arama Kurtarma ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin, selin bıraktığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların karşılaştığı güçlüklerin azaltılması için çalıştıklarını bildirdi. Açıklamada ekiplerin müdahalenin ilk gününden itibaren aralıksız görev yaptıkları vurgulandı.

resmi paylaşım ve bilgi akışı:

İncelemeye ilişkin görüntüler ve bilgiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından videolu olarak paylaşıldı. Paylaşımda, emniyet birimlerinin sahada olduğunu ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an destek sağlanacağı belirtildi.

Selami Yıldız'ın saha ziyareti, yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmalarının yerinde görülmesine ve ilgili birimler arasında bilgi akışının güçlendirilmesine hizmet etti. Yetkililer, çalışmaların durumuna göre gereken adımların süratle atıldığını ifade etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Ayazağa’da incelemelerde bulundu