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Kente yeni mali danışman: Yasemin Özdemir'in bürosu açıldı

Zonguldak kent merkezinde uzun yıllardır muhasebe yapan mali müşavir Yasemin Özdemir, yeni bürosunu törenle açtı; meslek ve siyaset temsilcileri katıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kente yeni mali danışman: Yasemin Özdemir'in bürosu açıldı

Yasemin Özdemir'in mali müşavirlik bürosu kent merkezinde açıldı

Zonguldak kent merkezinde uzun yıllardır muhasebe alanında çalışan ve mali müşavirlik ruhsatını alan Yasemin Özdemir, kendi bürosunu açarak hizmet vermeye başladı. Açılışta meslek mensupları ile kentten davetliler yer aldı.

Törene katılanlar:

Açılışa AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Kahveci, eski Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, meslek mensupları ve davetliler katıldı.

Tebrikler ve temenniler:

Törende konuşan SMMMO Başkanı Hasan Kahveci, Özdemir'i tebrik ederek, "Açılan her meslek ofisini emeğin, bilginin ve geleceğe duyulan güvenin bir ifadesi olarak görüyoruz. Oda olarak meslektaşımızın her zaman yanındayız. Yeni büronun kendisine ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da Özdemir'e yeni iş yerinde başarılar dileyerek, "Kardeşimize bu güzel muhasebe bürosunu kentimize kazandırdığı için teşekkür ediyor, kendisine hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise büronun esnaf ve iş dünyasına hizmet vereceğini belirterek Özdemir'e çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından dua edildi ve açılış kurdelesi Uzun, Kahveci ile Akdemir tarafından kesildi.

ZONGULDAK&#039;TA MALİ MÜŞAVİR YASEMİN ÖZDEMİR&#039;İN YENİ İŞ YERİNİN AÇILIŞI DÜZENLENEN TÖRENLE...

ZONGULDAK'TA MALİ MÜŞAVİR YASEMİN ÖZDEMİR'İN YENİ İŞ YERİNİN AÇILIŞI DÜZENLENEN TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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