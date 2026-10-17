Adana'da ani sağanak ve fırtına çatılara ve güneş panellerine zarar verdi

Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar kentte hasara yol açtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısıyla kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr etkili oldu. Rüzgârın yer yer şiddetlenmesi bazı yapılarda zarar oluşturdu.

mahalledeki zararlar:

Merkez Seyhan ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde rüzgâr nedeniyle bir prefabrik evin çatısı yerinden söküldü. Aynı mahallede bir binanın güneş enerjisi sistemi de rüzgârın etkisiyle yerinden koparak hasar gördü.

kent yaşamına etkileri:

Aniden bastıran sağanak sonrası kent genelinde birçok ana caddede su taşkınları yaşandı; mahallelerde rögarların dolması sonucu su baskınları meydana geldi. Sürücüler yağış ve rüzgâr nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti ve bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

ADANA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE ŞİDDETLİ RÜZGAR, KENTTE HASARA YOL AÇTI. RÜZGARIN ETKİSİYLE BAZI PREFABRİK EVLERİN ÇATILARI YERİNDEN SÖKÜLÜRKEN, BİR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ DE YERİNDEN KOPTU.