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Ayazağa'da sel sonrası temizlik çalışmalarına jandarma desteği

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da selin ardından biriken çamur ve atıkların temizlenmesine yaklaşık 300 jandarma personeli katıldı, çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ayazağa'da sel sonrası temizlik çalışmalarına jandarma desteği

Ayazağa'da sel sonrası temizlik çalışmalarına jandarma desteği

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen su baskınlarının izleri silinmeye çalışılıyor. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede biriken çamur ve selin taşıdığı atıkların uzaklaştırılmasına yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık 300 jandarma personeli, sahada yürütülen temizlik faaliyetlerinde görev alarak destek verdi.

jandarma ve saha çalışmaları:

Ekipler, binalarda ve sokaklarda kalan çamurun temizlenmesi, selin getirdiği atıkların toplanması ve ulaşım yollarının açılması gibi çalışmalarda yer aldı. Personel, temizlik malzemeleri ve iş makinelerinin kullanıldığı noktalarda sahada görev yaptı.

günlük yaşamın normale dönmesi için yapılanlar:

Temizlik çalışmaları, öncelikle ev ve iş yerlerinde biriken kir ve atıkların uzaklaştırılmasına odaklanıyor. Bölgede altyapı ve yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor ve günlük yaşamın normale dönmesi hedefleniyor.

Selden etkilenen noktalarda yürütülen temizlik faaliyetleri devam ederken, jandarmanın katılımı çalışmalara personel desteği sağlayarak sürecin hızlanmasına katkı veriyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ZARAR GÖREN BÖLGELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ZARAR GÖREN BÖLGELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI 300 JANDARMA PERSONELİ SARIYER AYAZAĞA’DA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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