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Ayazağa'da selin ardından kaybolan üç kişi için kanallarda ve dere yatağında yoğun arama

Sarıyer Ayazağa'daki selde kaybolan Ahmet Derin (63), Haşim Ciritoğulları (55) ve Murat Babacanov (30) için AFAD dere ve kanallarda arama yapıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa'da selin ardından kaybolan üç kişi için kanallarda ve dere yatağında yoğun arama

arama sahası ve yöntemler:

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde çarşamba günü etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde kaybolan üç kişiyi bulma çalışmaları sürüyor. Ahmet Derin (63), Haşim Ciritoğulları (55) ve Murat Babacanov (30) için yürütülen aramalar AFAD ekipleri öncülüğünde yoğunlaştırıldı.

Ekipler, arama faaliyetleri kapsamında öncelikli olarak Ayazağa Deresi'nin yataklarında ve mahalle arasından geçen atık su kanallarında inceleme yaptı. Ekiplerin kanal içerisine girerek, suyun geçtiği dar bölümlerde ve kanal boyunca ilerleyerek kayıp kişilere ulaşma çabaları kameralara yansıdı.

bölgede hasar tespiti ve eş zamanlı çalışmalar:

Taşan dere nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Selin hemen ardından hasarlı alanların temizlenmesi ve riskli yapıların yıkılması için çalışmalar başlatılırken, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik aramalar da paralel olarak sürdürülüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerini yerinde takip etti ve ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, arama çalışmalarının dere yatağı ile mahalle içindeki kanallarda kararlılıkla devam ettiğini belirtiyor.

EKİPLER KANAL VE DERE YATAKLARINI TARADI

EKİPLER KANAL VE DERE YATAKLARINI TARADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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