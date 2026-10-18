Kocaeli'de sele kapılan cipte kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaza ve kaybolma olayı

Dün saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki dereye düşen cipte, araçta bulunan 3 kişiden sürücü Mustafa Deniz Ertaş kurtuldu. Olayda, araçta bulunan diğer iki kişi Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş kayboldu. Araç plakası 34 HER 50 olarak kaydedildi.

gönderilen ekipler:

Bölgeye yapılan ihbar üzerine çok sayıda birim sevk edildi. Bu ekipler arasında AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM) ile sağlık ve jandarma ekipleri yer aldı.

arama kurtarma çalışmaları devam ediyor:

Kocaeli-İstanbul sınırındaki derede kaybolan iki kişiye ve sele kapılan cipe ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgedeki ekip koordinasyonu çerçevesinde arama faaliyetlerine devam edildiğini bildirdi.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE DEREYE DÜŞEREK SELE KAPILAN CİPTE BULUNAN 3 KİŞİDEN SÜRÜCÜ MUSTAFA DENİZ ERTAŞ KURTULURKEN, KAYBOLAN DOĞAN ARSLAN VE FATİH DEMİRTAŞ’I ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.