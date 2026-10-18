Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

İnegöl'de kız meselesi kavgası: hastanede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

İnegöl'de kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emre Acar hayatını kaybetti; şüpheli hastanede gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de kız meselesi kavgası: hastanede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın seyri:

Olay, 17 Ekim 2026 gece saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kız meselesi nedeniyle büyüdü ve kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında; Emirhan D. (20), Ensar G. A. (16) ve Emre Acar (18) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar özel araçlar ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Şüphelinin yakalanması ve ifadesi:

Olayın baş şüphelisi olarak belirlenen Yunus Emre U. (18), yaraladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek için ayrı bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, tartışma esnasında öfkeye kapıldığını ve elindeki bıçakla sağa sola salladığını söylediği, ayrıca "İsteyerek yapmadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki itirafın ardından, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın hastane girişindeki çöp kutusunda bulunduğu bildirildi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Kavga sonucu kalbi ve sırtından yaralanan Emre Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emre Acar'ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Çinili Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor. İşlemleri tamamlanan Yunus Emre U. ve olaya karıştığı belirtilen 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Olayın ayrıntıları ve sorumluluk dereceleri adli süreçte netleşecek.

Kız meselesi yüzünden arkadaşını kalbinden bıçaklayan genç, adliyeye sevk edildi

Kız meselesi yüzünden arkadaşını kalbinden bıçaklayan genç, adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkeli'de alevler bir evi kullanılamaz bıraktı
images

Cezaevi nakil aracı İmranlı'da devrildi, 7 kişi yaralandı
images

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: maddi hasar oluştu
images

Eskişehir'de misafirlik sırasında mutfakta bıçaklanma: şüpheli adliyeye sevk edi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: maddi hasar oluştu

Eskişehir'de misafirlik sırasında mutfakta bıçaklanma: şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliye önünde taşlı-sopalı çatışma: Kızıltepe'de altı yaralı

Derik'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol