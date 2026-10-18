İnegöl'de kız meselesi kavgası: hastanede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın seyri:

Olay, 17 Ekim 2026 gece saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kız meselesi nedeniyle büyüdü ve kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında; Emirhan D. (20), Ensar G. A. (16) ve Emre Acar (18) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar özel araçlar ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Şüphelinin yakalanması ve ifadesi:

Olayın baş şüphelisi olarak belirlenen Yunus Emre U. (18), yaraladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek için ayrı bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, tartışma esnasında öfkeye kapıldığını ve elindeki bıçakla sağa sola salladığını söylediği, ayrıca "İsteyerek yapmadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki itirafın ardından, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın hastane girişindeki çöp kutusunda bulunduğu bildirildi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Kavga sonucu kalbi ve sırtından yaralanan Emre Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emre Acar'ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Çinili Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor. İşlemleri tamamlanan Yunus Emre U. ve olaya karıştığı belirtilen 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Olayın ayrıntıları ve sorumluluk dereceleri adli süreçte netleşecek.

Kız meselesi yüzünden arkadaşını kalbinden bıçaklayan genç, adliyeye sevk edildi