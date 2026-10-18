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Ev sahibi Kasımpaşa ve Samsunspor ilk 15 dakikada dengeyi bozamadı

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 geçti; maç devam ediyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ev sahibi Kasımpaşa ve Samsunspor ilk 15 dakikada dengeyi bozamadı

kasımpaşa evinde golsüz başlayan mücadelede eşitliği koruyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi ve maç halen devam ediyor.

maçtan kısa notlar:

Ev sahibi ekip kendi sahasında inisiyatif almaya çalışırken, konuk takım dikkatli savunma ile dengeli bir oyun sergiliyor. Henüz net bir gol pozisyonu sonuçlandırılmadı ve tempo orta düzeyde ilerliyor.

izlenecek noktalar:

İlerleyen dakikalarda hücum hatlarının organizasyonu ile top kontrolü belirleyici olacak; her iki takımın da ilk yarıda skoru değiştirebilecek girişimleri maçın akışını tayin edecek. Canlı skor ve gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

KASIMPAŞA, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA EVİNDE SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK...

KASIMPAŞA, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA EVİNDE SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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