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Bolu'da 24 saatte metrekareye 51,4 kilogram yağış Bolu Dağı'na düştü

Bolu'da 17-18 Ekim'de etkili olan sağanak kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yaşamı aksattı; ölçümlere göre Bolu Dağı'na metrekareye 51,4 kg yağış düştü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu'da 24 saatte metrekareye 51,4 kilogram yağış Bolu Dağı'na düştü

Bolu'da şiddetli sağanak ve kent yaşamına etkisi

Bolu'da son 24 saatte etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren artan yağış nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ulaşım ve açık alan etkinliklerinde kısıtlamalar gözlendi.

Yetkililer ve kent sakinleri, anlık su birikintileri ve görüş mesafesindeki azalma nedeniyle tedbirli olunmasını önerdi. Yerel ekipler yağışın şiddetlendiği bölgelerde önlem ve kontrol çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yağış ölçümleri:

Meteorolojik ölçümlere göre 17 Ekim saat 09.00 ile 18 Ekim saat 09.00 arasındaki 24 saatlik dönemde kaydedilen yağış miktarları şu şekilde açıklandı: Bolu Dağı 51,4 mm, Bolu Merkez 49,2 mm, Göynük 43,0 mm, Yedigöller Millî Parkı 39,0 mm, Çele Orman Sahası 38,8 mm, Mudurnu 37,7 mm, Göynük Himmetoğlu Köyü 37,3 mm, Abant Gölü 35,7 mm ve Kartalkaya Kayak Merkezi 35,1 mm.

Veriler, metrekareye düşen yağışların özellikle Bolu Dağı çevresinde yoğunlaştığını ortaya koydu; en fazla kayıt edilen değer metrekareye 51,4 kilogram olarak bildirildi.

saha ve ulaşımda görülen sorunlar:

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı yolların su altında kaldığı, sürüş koşullarının zorlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü aktarılıyor. Yüksek kesimlerdeki tesis ve yürüyüş alanlarında da tedbir amacıyla kısıtlamalar getirildi.

Yetkililer, ani su baskınları ve kayma riskine karşı vatandaşları uyardı ve gerekli durumlarda yetkili birimlerle iletişime geçilmesini tavsiye etti.

Ölçüm sonuçları, Bolu genelinde kısa süreli fakat yoğun bir yağış rejiminin yaşandığını gösterirken, kamu kurumları ve yerel yönetimler takip ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu’da metrekareye 51,4 kilogram yağış düştü: En çok yağış Bolu Dağı’na düştü

Bolu’da metrekareye 51,4 kilogram yağış düştü: En çok yağış Bolu Dağı’na düştü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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