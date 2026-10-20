Ayazağa'da selin izleri araç sahiplerini sanayiye yöneltti

Sel bölgesinde araçların toplanma ve taşıma süreci

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele yol açtı. Taşan derelerden gelen sular cadde ve sokakları kaplarken, bölgedeki çok sayıda araç suya kapılıp sürüklendi. Olayın ardından toplanan araçlar ilk etapta otoparklara çekildi; bölgedeki hasarın tespiti ve kaldırma çalışmaları yetkililer ile araç sahiplerinin koordinasyonunda sürüyor.

Hasarlı araçlar otoparklardan çekiciyle alınıyor:

Otoparklara çekilen araçların çoğu sahipleri tarafından teslim alınıyor. Çekici yardımıyla otoparklardan çıkarılan bu otomobiller, oluşan hasarın giderilmesi amacıyla sanayi sitelerine götürülüyor. Sel sularına ve çamura maruz kalan araçlarda motor, elektronik aksam ve iç döşeme gibi bileşenlerde hasar tespitleri yapılıyor; bu nedenle birçok araç ilk etapta servis ve bakım için sanayiye yönlendiriliyor. Bölgedeki temizlik ve onarım çalışmalarıyla selin geride bıraktığı izler yavaş yavaş silinmeye çalışılıyor.

Sahiplerin tespitleri ve endişeleri:

Olaydan etkilenen araç sahiplerinden Hikmet Özdemir, aracının ev önünde park hâlindeyken suya kapıldığını ve otomobilin içinin çamurla dolduğunu söyledi. Özdemir, "Ayazağa Mahallesi’nde oturuyorum. Aracım evin önünde park halindeydi. Su gelmiş, aldırdık buraya. Buradan servise götüreceğiz, bakalım ne olacak. Arabanın içi su dolu. Otomatik vites olduğu için herhalde kullanılmayacak halde. Muhtemelen plakalar sökülüp perte çıkartacağız. Şu an çekici geldi, servise çekiciyle götüreceğiz. Tamir olacağını zannetmiyorum. Bütün elektronik şeyler su içinde, çamur içinde" dedi.

Yetkililer ve servisler, hasarın boyutuna göre araçların onarım, sigorta değerlendirmesi veya pert (hurda) işlemlerinin yapılacağına dikkat çekiyor. Şehir genelinde benzer olayların yaşanmaması için altyapı ve erken uyarı mekanizmalarının önemine işaret edilirken, Ayazağa'daki araç sahiplerinin sanayiye yönelme süreci, selin somut etkilerinin araç ekonomisine yansımasını gösteriyor.

İSTANBUL’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN SELE DÖNÜŞMESİYLE SARIYER’İN AYAZAĞA MAHALLESİ’NDE ÇOK SAYIDA ARAÇ SÜRÜKLENEREK HASAR GÖRDÜ. SELİN ARDINDAN OTOPARKLARA ÇEKİLEN ARAÇLAR, SAHİPLERİ TARAFINDAN ÇEKİCİ YARDIMIYLA ALINARAK TAMİR VE BAKIM İÇİN SANAYİYE GÖTÜRÜLMEYE BAŞLANDI.