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Zonguldak'ta güvenlik gündemi: valinin başkanlığında asayiş toplantısı

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki asayiş, yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta güvenlik gündemi: valinin başkanlığında asayiş toplantısı

Zonguldak'ta güvenlik gündemi: valinin başkanlığında asayiş toplantısı

Zonguldak’ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Toplantıda ildeki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

katılımcılar:

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Yetkililer bir araya gelerek mevcut durum ve uygulanan tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

gündem ve değerlendirme:

Toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alındı; yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi. Yetkililer, alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek ve uygulamadaki koordinasyonu güçlendirmek üzere görüş bildirdi.

Toplantı sonrasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerin il güvenliği açısından takip edileceği ve gerekli koordinasyonun sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

ZONGULDAK’TA ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZONGULDAK’TA ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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