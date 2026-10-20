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şemsiyeyle şefkat: yaralı genci yağmurdan koruyan polise ödül

Bursa'da trafik polisi Şerife Nur Can, elektrikli bisiklet kazasında yaralanan gencin başında şemsiye tutarak ambulans gelene kadar korunmasını sağladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

şemsiyeyle şefkat: yaralı genci yağmurdan koruyan polise ödül

şemsiye altında bekleyiş: olayın kısa özeti

Bursa İnegöl'de geçtiğimiz cumartesi günü Nuri Doğrul Caddesi'nde iki elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir genç yaralandı. Kazada Ömer A. (17) ve Keremullah L. (26) etkilenirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin gelmesine kadar ambulansın gelmesini bekleyen yaralı genç için soğuk ve yağışlı havada hızlı bir müdahale gerçekleşti.

kaza ve olay yerindeki müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Ömer A. için sağlık ekipleri çağrıldı. O esnada olay yerinde bulunan trafik polisi Şerife Nur Can, ambulans gelene kadar yaralı gencin başında şemsiye tutarak yağmurdan korunmasını sağladı. Bu küçük ama etkili davranış, sağlık ekipleri gelene dek yaralının üşümesini ve rahatsızlığını azaltmaya yönelik insani bir müdahale olarak vatandaşlar tarafından takdir topladı.

takdir ve ödül töreni:

Olayın ardından İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, polis memuru Şerife Nur Can'ı makamında kabul ederek örnek davranışından dolayı tebrik etti ve kendisine başarı belgesi takdim etti. İnegöl Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya paylaşımında polis memurunun davranışı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Trafik kazasında yaralanan vatandaşımıza ambulans gelinceye kadar şemsiye tutarak şefkatini gösteren Polis Memurumuz Şerife Nur Can’ı Kaymakamımız Ayhan Akpay bu hareketinden dolayı tebrik ederek ödüllendirdi. Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşıyan polis memurumuza ve Emniyet Teşkilatımızın tüm personeline teşekkür ederiz.”

Bu tür anlar, resmi müdahalelerin yanında basit insanî reflekslerin de hayati önem taşıdığını gösteriyor. Şerife Nur Can'ın davranışı, zor anlarda sergilenen küçük ama anlamlı bir duyarlılığın toplumsal karşılığını ve kamu görevlilerinin insani yönünü gözler önüne serdi.

İNEGÖL KAYMAKAMI AYHAN AKPAY, TRAFİK POLİSİ ŞERİFE NUR CAN&#039;LA BİR ARAYA GELDİ

İNEGÖL KAYMAKAMI AYHAN AKPAY, TRAFİK POLİSİ ŞERİFE NUR CAN'LA BİR ARAYA GELDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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