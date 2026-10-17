Ayazağa'da selin izleri siliniyor: Jandarma ve AFAD gönüllüleri sahada

Ayazağa'da temizlik çalışmaları sürüyor:

İstanbul Sarıyer’de etkili olan sağanak yağışın ardından Ayazağa’da başlayan temizlik çalışmaları bugün de devam ediyor. Sahada görev alan ekipler, selin geride bıraktığı çamur ve balçık ile biriken atıkları kaldırmaya odaklanmış durumda.

Saha ekipleri ve yürütülen çalışmalar:

Sahada görev yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri ile AFAD gönüllüleri, selden etkilenen ev ve iş yerlerinde temizlik desteği veriyor. Komandolar ile gönüllüler, günün erken saatlerinden itibaren biriken çamur ve atıkları temizleyerek bölgenin normale dönmesine katkı sağlıyor.

Mahalle sakinlerinin anlatımları:

Bölge halkı, jandarma personeli ve AFAD gönüllülerinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, felaket anını da unutamadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Murtaza Yılmaz yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "O gün çok felaketti. Bir anda ne yapabileceğimize karar veremedik. Çok kararsız kaldık. Bir anda suların yükselmesiyle, mal varlığını kurtarmaya çalışırken bir anda kendi canımızı kurtarmak için çok uğraştık. Yaşlılarımız vardı, annem, teyzem var. Onları kurtarmaya çalıştık, önce dışarı çıkardık. Bodrum katlarda yaşayan komşularımız vardı. Onlara yardıma gittik, evlerini boşaltmaya. Sular cam seviyesine çıkmıştı. Onları çıkarmaya çalıştık. Baya bir zorluk yaşadık. Su arabanın tekerlerini geçmeye başladı. Tedirgin olduk. Eşyalar dışarıya çıkmaya başladı. O an anlatılacak gibi değil, büyük bir felaket yaşadık. Askerimiz de sağolsun destek oluyor, geldiler. Çok kötü bir gündü. Şu an daha iyiyiz rahatız."

Mahalle sakini Nurşen Danışmaz da yaşananları şöyle anlattı: "Yağmur çok yağmaya başladı. Eşim işteydi. Akşam saat 5’te işten çıkmıştı, 11’de eve geldi. Onu meydanda kepçeler kurtarmış. Biz de evde çocuğumla çok korktuk. Marketin önünde rögar patladı, havaya sular çıktı. Camdan bakıyorduk, korkmaya başladık. Bazıları evlerden gitti, biz gidemedik. Gidecek yerimiz yoktu. Nereye gidecektik, gidemedik. Öyle bekledik, bekledik. Sular çoğaldıkça korktuk. Biraz dışarı çıktık ama yine eve döndük. Çok zarar ziyan oldu. Işığımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Karanlıkta durduk, meydandan tüp aldık. Karanlıkta oturduk. Mum da vardı, yaktık"

Yetkililer ve gönüllüler, selin ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi ve bölge sakinlerinin yaşam koşullarının normale döndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Öncelik, ev ve iş yerlerinde biriken atıkların temizlenmesi ve altyapıdan kaynaklı hasarların tespit edilmesi olarak ifade ediliyor.

Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor: Jandarma ekipleri de destek veriyor