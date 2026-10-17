Soğucak’ta annelik içgüdüsüyle yola çıkan örümcek dikkat çekti

Görüntüler ve tepki:

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi yol kenarında yürüyüş yapanlar sıra dışı bir manzara ile karşılaştı. Yolda ilerleyen örümceğin sırtında onlarca yavru taşıdığı görülünce çevredeki vatandaşlar hem şaşkınlık hem de kısa süreli korku yaşadı.

Vatandaşlar örümceği cep telefonlarıyla kayda alırken, anne örümceğin yavrularıyla birlikte koordineli hareket etmesi dikkat çekti. Görüntülerde, yavruların anneyle birlikte güvenli bir şekilde yer değiştirdiği anlar net şekilde görülüyor.

Olayın seyri:

Örümceği fark eden vatandaşlar önce temkinli yaklaşsa da kısa süre sonra canlıya zarar vermemeye karar verdi. Bir süre izlenen örümcek, vatandaşların müdahalesi olmadan dikkatlice alınarak yavrularıyla birlikte doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay yerinde bulunanlar, kaydettikleri videoları sosyal medya ve yakın çevreleriyle paylaşarak söz konusu anları aktardı. Görgü tanıkları, örümceğe karşı bilinçli ve koruyucu bir tavır sergilendiğini belirtti.

Tür tahmini ve davranış özellikleri:

Görüntülerdeki örümceğin, sırtında yavrularını taşıma davranışı nedeniyle kurt örümceği türlerinden olduğu değerlendiriliyor. Bu grup genellikle yerde avlanan ve aktif av takip eden türleri içerir.

Uzmanların genel davranış bilgisine göre kurt örümcekleri tehdit altında olduklarını hissettiklerinde ısırma eğilimi gösterebilir; ancak olayda herhangi bir saldırı ya da zarar verme durumu yaşanmadı. Vatandaşların örümceğe zarar vermemesi sayesinde anne ve yavrular güvenli şekilde doğaya döndü.

Yaşanan görüntüler, doğada nadir rastlanan anne-çocuk birlikteliğinin gözlemlenmesine ve vatandaşların canlılara karşı gösterdiği sorumluluğa dair örnek bir an olarak kayda geçti.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE SIRTINDA ONLARCA YAVRUSUNU TAŞIYAN BİR ÖRÜMCEK, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENİRKEN, KORKUYA NEDEN OLAN ÖRÜMCEK YAVRULARIYLA BİRLİKTE ZARAR VERİLMEDEN DOĞAYA BIRAKILDI.