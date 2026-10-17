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Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar sürüyor

Vali Davut Gül, Beykoz'daki su baskınlarını inceledi; can kaybı yok, yaklaşık 320 ev ve 20 işyeri zarar gördü. Pazartesi ödeme yapılacak.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pazartesi itibariyle zararlar karşılanacak: Beykoz'ta hasar tespiti ve uyarılar sürüyor

Vali Davut Gül Beykoz'da hasar gören yerleri ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Beykoz'a gelerek ev ve iş yerlerindeki hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Gül'e Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel eşlik etti. Ziyaretlerde vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi ve ilçede can kaybı veya kayıp vatandaş olmadığının altı çizildi.

Hasar tespiti ve ilk bulgular:

Yapılan tespitlere göre yaklaşık 320 ev ile 20 iş yerinde su baskını yaşandı; ayrıca istinat duvarı gibi çeşitli yapısal hasarlar da raporlandı. Defterdarlığın koordinasyonunda ekipler hasar listesini tamamladı. Vali Gül, eşyaya ilişkin zararların Pazartesi itibariyle AFAD koordinasyonunda karşılanacağını bildirdi.

Koordinasyon, temizlik ve vatandaşlara uyarılar:

Beykoz Belediyesinin temizlik ve destek çalışmaları koordine ettiği, diğer kurumların da görevlerini sürdürdüğü belirtildi. Anadolu yakasında beklenen yağışlara dair uyarılarda bulunan Vali Gül, toprak kayması ve benzeri risklere karşı hassasiyet çağrısı yaptı. Geçmiş yıllarda su baskını riski bulunan bölgelerde ikamet edenlerin 112 ile irtibata geçmeleri halinde kaymakamlıkların koordinasyonunda ağır mağduriyetlerin önleneceği hatırlatıldı.

Vali ayrıca vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, çıkmaları halinde toplu taşıma kullanmalarını istedi; bunun trafik yoğunluğunu azaltacağı ve müdahale çalışmalarını kolaylaştıracağı vurgulandı. Cumartesi ve pazar günü hemşerilerin evlerinde dinlenmeleri istendi. Vali Gül, ilçenin genel olarak çabuk toparlandığını ve yetkililerin Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda yaraların sarılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Vali Gül: &quot;Pazartesi itibariyle zararlarını karşılayacağız&quot;

Vali Gül: "Pazartesi itibariyle zararlarını karşılayacağız"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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