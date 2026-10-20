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Ayazağa'da suyun bıraktığı iz: motokuryenin metrelerce sürüklenme anı

Sarıyer Ayazağa'da kuvvetli sağanakta bir motokurye sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi; görüntülerde kuryenin daha sonra kurtulduğu görülüyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ayazağa'da suyun bıraktığı iz: motokuryenin metrelerce sürüklenme anı

görüntüler:

İstanbul'da geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış sırasında Sarıyer'in Ayazağa Mahallesinden kayda geçen görüntülerde bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Görüntülerde, sürüklenen motosikletin ve kuryenin sel akıntısıyla birlikte ilerlediği görülüyor.

selin yerel etkileri:

Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Özellikle Ayazağa Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü ve bölgedeki ulaşım olumsuz etkilendi. Selin etkilediği güzergahlarda trafikte hareket eden kişilerin risk altında kaldığı açıkça gözlemlendi.

kuryenin durumu ve görüntülerin önemi:

Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre motokuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi. Kayda yansıyan anlar, sel sırasında trafikte bulunmanın ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor ve benzeri durumlarda alınması gereken tedbirlerin önemini vurguluyor.

Olayın görüntüleri, hem bölgedeki maddi hasarın boyutunu hem de ani su baskınlarının bireyler üzerindeki etkisini belgeleyen görsel bir kaynaktır. Yetkililer ve vatandaşlar için bu tür görüntüler erken uyarı ve farkındalık açısından değer taşıyor.

İSTANBUL&#039;DA SELİN ORTASINDA KALAN MOTOKURYE METRELERCE SÜRÜKLENMESİ ANI ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL'DA SELİN ORTASINDA KALAN MOTOKURYE METRELERCE SÜRÜKLENMESİ ANI ORTAYA ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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