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Siirt’te kaygan zemin zincirleme kazaya yol açtı: 2 kişi hafif yaralandı

Siirt-Kurtalan kara yolunda yağmurla kayganlaşan zeminde birkaç aracın çarpıştığı zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu, 2 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt’te kaygan zemin zincirleme kazaya yol açtı: 2 kişi hafif yaralandı

kaza oluşumu:

Siirt-Kurtalan kara yolunda etkili olan yağmur nedeniyle yol yüzeyi kayganlaştı. Aynı istikamette seyir halinde olan birkaç aracın arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu, yoldaki akış bir süre etkilendi.

müdahale ve inceleme:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve delil tespit çalışması başlattı.

SİİRT-KURTALAN KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

SİİRT-KURTALAN KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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