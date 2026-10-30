Siirt’te kaygan zemin zincirleme kazaya yol açtı: 2 kişi hafif yaralandı

kaza oluşumu:

Siirt-Kurtalan kara yolunda etkili olan yağmur nedeniyle yol yüzeyi kayganlaştı. Aynı istikamette seyir halinde olan birkaç aracın arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu, yoldaki akış bir süre etkilendi.

müdahale ve inceleme:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve delil tespit çalışması başlattı.

SİİRT-KURTALAN KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI