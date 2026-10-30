Ekim operasyonları: Batman jandarması aranan 39 kişiyi tutukladı, çok sayıda kaçak ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığının ekim ayı çalışmaları:

Batman İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi ve ilçelerde 1-30 Ekim tarihlerinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Planlı faaliyetler kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması ve kaçakçılıkla mücadele öncelikli hedef olarak belirlendi.

yakalanan aranan şahıslar:

Yürütülen operasyonda çeşitli suçlardan 5 ay ile 25 yıl arasında hapis cezası bulunan 39 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Bu işlemler, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik devam eden soruşturma ve yakalama faaliyetlerinin parçası olarak yürütüldü.

kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele:

Hasankeyf ve Gercüş başta olmak üzere yol kontrol noktalarında ve diğer denetimlerde çok sayıda kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 10 bin 738 paket kaçak sigara, 155 adet kaçak çay, 57 şişe kaçak alkol, 100 adet kaçak puro, 25 adet AirPods, 19 kilogram kaçak nargile tütünü, 189 kök kenevir, 1 kilogram 71 gram kubar esrar ve 19 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçen kaçak ürünlerle ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 88 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ile kaçakçılıkla etkin mücadele için benzer faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

BATMAN’DA JANDARMADAN EKİM AYI BİLANÇOSU: 39 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, 88 KİŞİYE ADLİ İŞLEM!