Dolar 49,9438 +0,07%
Euro 55,8229 +0,08%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.241,31 -3,58%
EUR/USD 1,1172 -0,08%
Brent Petrol 113,57 +2,50%
--°

Ekim operasyonları: Batman jandarması aranan 39 kişiyi tutukladı, çok sayıda kaçak ele geçirildi

Batman jandarması ekimde 1-30 Ekim arasında 39 aranan şahsı yakaladı; kaçak sigara, uyuşturucu, alkol ve çeşitli muhtelif malzeme ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 20:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ekim operasyonları: Batman jandarması aranan 39 kişiyi tutukladı, çok sayıda kaçak ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığının ekim ayı çalışmaları:

Batman İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi ve ilçelerde 1-30 Ekim tarihlerinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Planlı faaliyetler kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması ve kaçakçılıkla mücadele öncelikli hedef olarak belirlendi.

yakalanan aranan şahıslar:

Yürütülen operasyonda çeşitli suçlardan 5 ay ile 25 yıl arasında hapis cezası bulunan 39 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Bu işlemler, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik devam eden soruşturma ve yakalama faaliyetlerinin parçası olarak yürütüldü.

kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele:

Hasankeyf ve Gercüş başta olmak üzere yol kontrol noktalarında ve diğer denetimlerde çok sayıda kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 10 bin 738 paket kaçak sigara, 155 adet kaçak çay, 57 şişe kaçak alkol, 100 adet kaçak puro, 25 adet AirPods, 19 kilogram kaçak nargile tütünü, 189 kök kenevir, 1 kilogram 71 gram kubar esrar ve 19 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçen kaçak ürünlerle ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 88 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ile kaçakçılıkla etkin mücadele için benzer faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

BATMAN’DA JANDARMADAN EKİM AYI BİLANÇOSU: 39 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, 88 KİŞİYE ADLİ...

BATMAN’DA JANDARMADAN EKİM AYI BİLANÇOSU: 39 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, 88 KİŞİYE ADLİ İŞLEM!

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakırköy ihale soruşturmasında yeni dalga: 40 şüpheli için tutuklama talebi
images

Ilıca Irmağı'nda yükselen su mikser şoförünü mahsur bıraktı
images

Çalılara takılan tüfek kazaya dönüştü: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
images

Siirt’te kaygan zemin zincirleme kazaya yol açtı: 2 kişi hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bakırköy ihale soruşturmasında yeni dalga: 40 şüpheli için tutuklama talebi

Ilıca Irmağı'nda yükselen su mikser şoförünü mahsur bıraktı

Çalılara takılan tüfek kazaya dönüştü: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Fidan ve Motegi görüşmesinde ticaret ve üçüncü ülke iş birliği öne çıktı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat