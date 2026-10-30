İstanbul'da Maltepe ve Kartal'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

İstanbul’da eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ve Kartal ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

M.B.'nin yakalanması ve Maltepe bulguları:

Maltepe Asayiş Büro ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu 29 Ekim'de Gülensu Mahallesi'nde hareketli anlar yaşandı. M.B. (34), polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı; kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı. Zanlının kaçarken attığı vakumlu poşetten 1 kilo 175 gram esrar çıktı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 0,75 gram marihuana ve 5 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Kartal'daki zula tespiti ve ele geçenler:

Aynı gün Kartal Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu depolandığı belirlenen adrese yönelik çalışma yürütüldü. Takibe alınan S.A. (26), binadan çıktığı sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 370 gram kokain, 15 gram marihuana, 2 hassas terazi, çok sayıda klipsli paket, 1 cep telefonu ve 166 bin 550 TL nakit para ele geçirildi.

İki ilçedeki çalışmaların tamamlanmasıyla operasyonlarda toplamda 1 kilo 370 gram kokain, 1 kilo 175 gram esrar, 15,75 gram marihuana, 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda paketleme malzemesi, 1 cep telefonu ve 172 bin 150 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan M.B. ve S.A., cezaevine gönderildi.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI