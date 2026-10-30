Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan 'mumya ceset' davasında altı kişi gözaltına alındı

Mersin'deki faili meçhul cinayet yeniden dosyaya alındı:

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2007 yılında kentte büyük yankı uyandıran ve kamuoyunda "mumya ceset cinayeti" olarak anılan dosyayı yeniden ele aldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan kapsamlı çalışmada, olayın tüm yönleri araştırılarak şüphelilerin kimlik tespitleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda cinayetin namus saikiyle işlendiği değerlendirildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Soruşturmanın ardından Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon kararı verildi. Bugün sabah saat 07.00 sıralarında Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyona 18 ekip ve 56 personel katıldı. Düzenlenen operasyonlarda H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.Ş.'nin ikametinde arama sırasında 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; bu kişi hakkında ayrıca narkotik suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Olayın detayları ve otopsi bulguları:

Olay, 1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537. Sokak'ta bir evin avlusunda ortaya çıkmıştı. Etrafı tuğlalarla örülmüş beton yapının içinde, üzeri sulu çimentoyla kapatılmış bir buzdolabında mumyalaşmış halde erkek cesedi bulunmuştu. Buzdolabındaki farelerin hareketliliğini fark eden kiracı, betonu balyozla kırınca kötü kokular gelmiş ve polis çağrılmıştı. Sivil Savunma ekiplerinin betonun bir bölümünü kırmasıyla buzdolabına ulaşıldı ve içinden mumyalaşmış bir erkek ceset çıkarıldı.

Yapılan inceleme ve otopsi sonucunda cesedin Bahaddin Sefer'e ait olduğu tespit edildi. 1958 doğumlu Sefer'in, kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ilk ortaya çıktığı dönemde cesedin yaklaşık 5 yıllık olduğu değerlendirilmiş ve Sefer'in 2002'den itibaren kayıp olduğu üzerinde durulmuştu.

Aradan geçen 19 yıl boyunca faili meçhul dosyalar arasında kalan cinayetin, Cinayet Büro Amirliği'nin yeniden yürüttüğü soruşturmayla önemli bir aşama kaydettiği belirtiliyor. İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin'e getirileceği, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

MERSİN'DE 2007 YILINDA BİR EVİN BAHÇESİNDE, ÜZERİ BETONLA KAPATILMIŞ BUZDOLABININ İÇERİSİNDE BULUNAN VE KAMUOYUNDA 'MUMYA CESET CİNAYETİ' OLARAK BİLİNEN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET, POLİSİN 19 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLA AYDINLATILDI.