Fenerbahçe, Göztepe öncesi taktik ve bireysel çalışmaları tamamlayarak kampa girdi

Hazırlıklar Can Bartu Tesisleri'nde akşam çalışmasıyla noktalandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını akşam yapılan idmanla tamamladı. Antrenman, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirildi ve takım tesislerde kampa girerek maç hazırlığını içe dönük şekilde sürdürmeye başladı.

Antrenmanın içeriği:

İdman ısınma ile başlayıp çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Çalışmada takım iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas uygulamaları yaptı; bu bölüm oyuncuların pas temposu, toplu baskı ve alan paylaşımı üzerinde odaklandı. Antrenman, ardından yapılan taktiksel yerleşim çalışmaları ve bireysel düzeltmelerle tamamlandı.

Kampa giriş ve maç hazırlığı:

Sarı-lacivertliler, son antrenmanla hazırlık süreçlerini noktalayıp tesislerde kamp düzenine geçti. Teknik ekip, yapılan çalışmalarla maç öncesi hem kolektif düzenlemeleri hem de bireysel performansları değerlendirmiş oldu; oyuncular yarınki müsabaka için sahada hazır bulunacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.