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Ayazağa'nın sel izleri: araçlar çekicilerle servise taşınıyor

14 Ekim'de Ayazağa'yı etkileyen selde hasar gören araçlar, otoparklardan çekicilerle alınarak tamir ve bakım için sanayiye götürülüyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ayazağa'nın sel izleri: araçlar çekicilerle servise taşınıyor

selin ardından araçların toplanması:

14 Ekim günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesiyle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde çok sayıda araç suya kapıldı ve çeşitli seviyelerde zarar gördü. Olayın hemen ardından araçlar önce geçici otoparklara çekildi; daha sonra sahipleri gelerek çekici yardımıyla araçlarını teslim alıp tamir ve bakım için sanayi sitelerine götürmeye başladı.

Selde sürüklenen ve çamurla kaplanan araçlarda motor, elektrik aksamı ve iç döşemeye yönelik hasarlar sık görülüyor. Sahipler, otomatik vitesli araçlarda özellikle şanzıman ve elektronik aksamın su nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceği endişesini taşıyor.

taşıma ve tamir sürecinin işleyişi:

Otoparklardan çekiciyle çıkarılan araçlar, servis ve ustaların bulunduğu sanayi bölgelerine yönlendiriliyor. Burada yapılacak ilk değerlendirme, aracın onarıma uygun olup olmadığını belirleyecek; bazı araçlarda ise ağır hasar nedeniyle ekspertiz sonucu "perte" (hurda/total loss) kararı gündeme gelebiliyor. Çekici hizmetleri, araçların güvenli bir şekilde taşınmasında ve servise tesliminde başlıca yöntem olarak kullanılıyor.

Çevrede yürütülen çalışmaların bir kısmı hasarlı araçların kaldırılmasına odaklanırken, diğer kısmı da sokak ve alt yapı temizliği ile selin geride bıraktığı izlerin silinmesine ayrılmış durumda. Bölge sakinleri ve araç sahipleri, tamir süreçlerinin sonuçlarını beklerken maddi kayıpların boyutunu değerlendirmeye devam ediyor.

Hasar yaşayan araç sahiplerinden Hikmet Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ayazağa Mahallesi’nde oturuyorum. Aracım evin önünde park halindeydi. Su gelmiş, aldırdık buraya. Buradan servise götüreceğiz, bakalım ne olacak. Arabanın içi su dolu. Otomatik vites olduğu için herhalde kullanılmayacak halde. Muhtemelen plakalar sökülüp perte çıkartacağız. Şu an çekici geldi, servise çekiciyle götüreceğiz. Tamir olacağını zannetmiyorum. Bütün elektronik şeyler su içinde, çamur içinde".

Yetkililer ve hizmet sağlayıcılar, hasarlı araçların güvenli biçimde taşınması ve gerçek hasar tespitinin bir an önce tamamlanması için koordineli çalışmaya devam ediyor; bölgedeki temizleme ve onarım süreçleri sürüyor.

Selde hasar gören araçlar çekicilerle sanayiye taşınıyor

Selde hasar gören araçlar çekicilerle sanayiye taşınıyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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