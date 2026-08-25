Aydın merkezli operasyonda 'MİT' ve banka kisvesiyle 255 milyonluk para trafiği ortaya çıktı

Operasyonun bildirimi ve tespit süreci

Jandarma ekipleri, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli ve banka çalışanı olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep eden organize suç örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda önemli bir mali hareketlilik tespit etti. Yapılan incelemelerde, MASAK verileri üzerinde gerçekleştirilen analiz sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 255 milyon 696 bin TL tutarında para hareketi belirlendi.

8 ilde eş zamanlı operasyon:

Tespitlerin ardından Aydın merkezli olarak İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Ankara, Gaziantep ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanırken, hakkında arama çalışması sürdürülen 1 şüpheli için çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen deliller ve hukuki süreç:

Aramalar sırasında ele geçirilenler arasında 7 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 flash bellek, 1 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, 1 harici hard disk ve 84 bin 570 Euro nakit para bulunuyor. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda MASAK analizlerinin yönlendirici rol oynadığı, jandarma ekiplerinin sahadaki eş zamanlı müdahaleleriyle örgütün finansal izlerinin büyük oranda ortaya çıkarıldığı bildirildi. Arama ve tespit çalışmaları ile delillere el konulması sunulan soruşturma dosyasının adli sürecini destekler nitelikte olduğu kaydedildi.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN MAHKEMEYE ÇIKARILAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.