Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler yeni eğitim yılı için yol haritası belirledi

Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantı, okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi ve yeni döneme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde eğitim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik planlamalar, ders programları, öğretim yöntemleri ve öğrenci destek hizmetleri gibi konular detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar, uygulamaya yönelik öncelikleri ve sorumluluk dağılımını belirledi.

Hedefler ve yol haritası:

Toplantı sonucunda 2026-2027 dönemi için bir yol haritası oluşturuldu; hedefler ve uygulanacak çalışmalar netleştirildi. Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecan ve güçlü bir vizyonla başlandığı vurgulandı.

Okul yönetimi, belirlenen planların takip ve değerlendirilmesi için düzenli toplantılar ve izleme mekanizmaları oluşturma kararı aldı. Öğretmenlerin iş birliğiyle eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik adımlar önceliklendirilmiş durumda.

AYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.