Aydın-Muğla yolunda peş peşe kazalar: baba ve kızı ağır yaralandı

Kaza ve müdahale:

Muğla-Aydın kara yolunda sabah saatlerinde peş peşe iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Çine istikametinden Aydın yönüne gitmekte olan 09 C 0670 plakalı tırı kullanan Ahmet T. yönetimindeki araç, yaklaşık 3-4 kilometre önünde oluşan bir başka kaza nedeniyle durdu. Bu sırada aynı istikamete seyreden 09 ASF 378 plakalı otomobili kullanan Yüksel Can, önündeki tıra arkadan çarptı ve otomobil tırın altına girdi.

Olay yerindeki ilk müdahaleler:

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Yüksel Can ile yolcu olan kızı Tuğçe Can için kurtarma çalışmaları başladı. Bölgede birkaç kilometre ötede başka bir kaza nedeniyle görevde bulunan itfaiye ekipleri, gelen ihbarla birlikte hızla olay yerine ulaştı ve sıkışanları araçtan çıkardı. Aynı zamanda Çine 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanları mesailerini tamamlayıp Aydın'a dönerken kazayı görüp müdahaleye katıldı.

Yaralıların durumu ve nakil:

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan baba ve kız, olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların tamamı önce yerel acil ekipleri tarafından stabilize edildi ve daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, hem baba hem de kızının durumunun ağır olduğunu bildirdi; olay yerinde birbirlerinin durumunu sorarak endişelerini gösterdikleri aktarıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun süre trafik yoğunluğu ve aksamalar yaşandı; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Emniyet güçleri ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

AYDIN-MUĞLA KARAYOLUNDA BUGÜN SABAH SAATLERİNDE PEŞ PEŞE MEYDANA GELEN 2 AYRI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE KARAYOLUNDA ADETA CAN PAZARI YAŞANDI.