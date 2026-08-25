Tadilat döneminde risk artıyor: Elazığ Belediyesi'nden kapsamlı yangın uyarısı

Elazığ Belediyesi'nden yangın güvenliği uyarısı

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sonbahar ile kış ayları öncesinde hızlanan tamirat ve tadilat çalışmaları sırasında yangın güvenliği önlemlerinin alınmasının hayati önem taşıdığını açıkladı. Belediyenin açıklamasında, özellikle kapalı mekanlarda yürütülen işler sırasında oluşabilecek küçük bir kıvılcımın bile ciddi yangınlara yol açabileceği vurgulandı.

risk oluşturan uygulamalar:

Açıklamada kaynak, spiral kesimi, elektrik tesisatı müdahaleleri ve boya işlemleri sırasında ortaya çıkan kıvılcım veya ısı kaynaklı arızaların tehlike yarattığı belirtildi. Çalışma alanlarındaki yanıcı malzemelerin uygun şekilde uzaklaştırılmaması veya korunmaması durumunda riskin önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

alınması gereken önlemler:

Belediye, tadilat yapılan mekanlarda yangın tüpü bulundurulmasının, bina yangın sistemlerinin düzenli kontrol edilmesinin, elektrik işlerinin uzman kişiler tarafından yapılmasının ve ortak alanların temizlenerek kaçış yolları ile acil çıkışların daima açık tutulmasının gerektiğini hatırlattı. Ayrıca yangın çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Basın açıklamasında, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde muhtemel yangınlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğu bilgisi paylaşıldı. Vatandaşların acil durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları istendi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ, YAKLAŞAN SONBAHAR VE KIŞ AYLARI ÖNCESİ EV, APARTMAN VE İŞ YERLERİNDE HIZ KAZANAN TADİLAT ÇALIŞMALARINDA YAŞANABİLECEK OLASI YANGINLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.