Vali ve rektör öğrencilerin gündemini dinledi

Vali ve rektör üniversitede öğrencilerle buluştu

Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek doğrudan iletişim kurdu. Ziyaret, yöneticilerin gençlerle yüz yüze görüşme ve beklentileri yerinde dinleme amacı taşıdı.

Sohbet sırasında ele alınan konular:

Gerçekleşen buluşmada yöneticiler, öğrencilerle öğle yemeği eşliğinde sohbet etti. Görüşmede gençlerin eğitim hayatları, akademik çalışmaları, gelecek hedefleri ve kariyer planları üzerinde duruldu; öğrenciler kendi deneyimlerini ve beklentilerini paylaştı. Bu diyalog, öğrencilerin gündemini doğrudan aktarması açısından değerlendirildi.

Talepler alındı ve başarı dilekleri iletildi:

Toplantıda öğrencilerin ilettiği talep ve öneriler not edildi. Vali Aydoğdu ile Rektör Kuyrukluyıldız, gençlere eğitim hayatlarında başarı dileyerek destek mesajı verdi. Görüşme, üniversite yönetimi ile yerel idarenin iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bu tür doğrudan görüşmeler, uygulamadaki ihtiyaçların ve beklentilerin daha hızlı tespit edilmesine imkan sağlıyor. Katılımcı yaklaşım, öğrencilerin hem akademik hem de kariyer planlamalarında kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

ERZİNCAN VALİSİ DOÇ. DR. HAMZA AYDOĞDU VE ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ