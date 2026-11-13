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Çayırlı'da çiftçiye yol haritası: destekler ve aşılar yerinde anlatıldı

Çayırlı'da Cuma Buluşmaları'nda Verimli ve Balıklı köylerinde üreticilere ÇKS, planlı üretim, tarımsal desteklemeler ve hayvan aşılamaları anlatıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çayırlı'da çiftçiye yol haritası: destekler ve aşılar yerinde anlatıldı

Çayırlı'da üreticilere kapsamlı bilgilendirme yapıldı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde düzenlenen Cuma Buluşmaları programı kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya geldi. Ziyaretler, köylerde doğrudan uygulamaya yönelik bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleştirildi.

ele alınan temel konular:

Toplantılarda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), planlı üretim yaklaşımları, mevcut tarımsal desteklemeler ve uygulama esasları ele alındı. Ayrıca üretim verimliliğini ve hayvan sağlığını doğrudan etkileyen hayvan aşılamaları programları hakkında pratik bilgiler paylaşıldı.

saha çalışmaları ve üretici geri bildirimleri:

Verimli ve Balıklı köylerinde yapılan bilgilendirmelerde ekipler, üreticilerin sorularını yanıtladı, yerel ihtiyaç ve uygulamadaki eksikleri tespit etti. Sahada yürütülen çalışmalar sadece bilgilendirme ile sınırlı kalmayıp yönlendirme ve izleme adımlarını da içerdi.

Yetkililer, sürdürülen bilgilendirme ve saha çalışmalarının üreticilerin desteklere erişimini kolaylaştırmayı ve yerel üretim planlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri benzer faaliyetleri sürdürmeye devam edecek.

ÇAYIRLI’DA ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEKLER VE HAYVAN AŞILAMALARI ANLATILDI

ÇAYIRLI’DA ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEKLER VE HAYVAN AŞILAMALARI ANLATILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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