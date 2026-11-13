Kadınlar ATASEM’de geri dönüşümle dekoratif ürünler üreterek gelir sağlıyor

ATASEM'de ücretsiz meslek ve sanat eğitimiyle kadınlar güçleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), aşçılıktan terziliğe, kuaförlükten el sanatlarına kadar çok sayıda branşta ücretsiz eğitim olanağı sunuyor. Bu programların amacı, kursiyerlerin hem mesleki becerilerini artırmak hem de sosyal hayatlarına aktif katılım sağlamalarına destek olmaktır. Dekoratif çiçekçilik kursu, kadınların özellikle geri dönüşüm malzemelerini kullanarak özgün ürünler üretmesine odaklanıyor.

Geri dönüşüm malzemeleri sanata dönüşüyor:

ATASEM Dekoratif Çiçekçilik Kursu Eğitmeni Saliha Akkanat kursun hem hobi hem de meslek kazanımı açısından önemine dikkat çekiyor. Akkanat, "Öğrencilerimizle birlikte dolu dolu bir yıl geçireceğiz. En ucuz ilaç meşguliyettir. Kursiyerlerimiz buraya öncelikle zamanlarını değerlendirmek için geliyor ancak emeklerini bir ürüne dönüştürdüklerinde bu çok daha kıymetli hale geliyor. Bazıları bu işi hobi olarak görürken bazıları meslek edinmeyi hedefliyor. Kursumuzda geri dönüşüme de önem veriyoruz. Yaptığımız çiçeklerin büyük kısmında geri dönüşüm malzemelerini kullanarak onları yeniden değerlendiriyoruz" diyor. Kurslarda plastik, kumaş ve atık kağıt gibi malzemeler, estetik ve dayanıklı dekoratif çiçeklere dönüştürülüyor.

Öğrenilen beceriler gelire dönüşmeyi hedefliyor:

Kursa katılanlar, edindikleri el becerilerini ilerleyen dönemlerde ticari fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Emekli okul öncesi öğretmeni Sonay kursa katılma nedenini şöyle aktarıyor: "E-Yaygın üzerinden kayıt oldum ve kısa sürede eğitimlere başladım. İlk amacım yeni bir hobi edinmek ve kendimi geliştirmekti. Çocuklarla çalıştığım için el becerim vardı ancak burada işin inceliklerini de öğreniyoruz. Teorik eğitimler de alıyoruz. Gelecekte öğrendiklerimizi ticarete dönüştürerek gelir elde edebiliriz. Kadınların evde oturmak yerine buraya gelerek hem sosyalleşmesi hem de yeni beceriler kazanması çok güzel."

Nisa Aytemir ise kurslardan alacağı belge ve yeni becerilerle özel sektörde iş imkânı arayışında olduğunu belirtiyor: "Buraya yeni şeyler öğrenmek, arkadaş edinmek, sosyalleşmek ve eğitim sonunda belge almak için geldim. Tanıdıklarımın da bu kurslara katılması, ücretsiz olması ve kadınlara yönelik eğitimler verilmesi ilgimi çekti. Kendimi geliştirerek ilerleyen dönemlerde özel sektörde iş imkânı bulmayı hedefliyorum. Böyle bir hizmet sunduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum."

ATASEM’de düzenlenen diğer kurslardan da örnek veren Ebru Apatay, haftanın iki günü katıldıkları terzilik kursunun hem sosyal bir aktivite hem de mesleki bir adım olduğunu söylüyor: "Haftanın iki günü kursa geliyoruz. Hem eğleniyoruz hem de yeni bilgiler öğreniyoruz. Biz ev hanımları için güzel bir aktivite. Daha önce elbise ve bluz dikimini öğrendik, şimdi pantolon dikimini öğreniyoruz. Bazı arkadaşlarımız meslek edinmek, bazıları ise usta öğreticilik belgesi almak istiyor. Biz de ilerleyen dönemlerde kendimizi geliştirerek bu belgeyi almayı hedefliyoruz."

Genel olarak ATASEM kursları, kadınlara hem üretim becerisi kazandırıyor hem de sosyalleşme ve gelir elde etme olanakları sunuyor. Kursiyerlerin el emeği ürünleri, doğru yönlendirme ve küçük ölçekli pazarlama imkânlarıyla aile ekonomisine ek katkı sağlayabilecek potansiyel taşıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI ATATÜRK SANAT EĞİTİM MERKEZİ (ATASEM), AŞÇILIKTAN TERZİLİĞE, KUAFÖRLÜKTEN EL SANATLARINA KADAR PEK ÇOK FARKLI BRANŞTA ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKÂNI SUNARKEN, KADINLARIN HEM ÜRETİME HEM DE SOSYAL HAYATA KATILMALARINA DESTEK OLUYOR.