Aydın Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarını yoğun bakım hemşireliği eğitimine davet ediyor

eğitim programı duyurusu

Aydın Şehir Hastanesi, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve uygulama becerilerini artırmak amacıyla Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenleyeceğini açıkladı. Hastane yönetiminin duyurusunda programa ilişkin başvuru takvimi ve eğitim tarihleri paylaşıldı.

başvuru ve eğitim takvimi:

Programa katılmak isteyen adayların başvuruları 5 Ekim 2026 tarihinde başlayıp 16 Ekim 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından eğitimler 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

amaç ve içerik:

Eğitim programı, yoğun bakım ünitelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik hemşirelik uygulamalarını kapsayacak şekilde planlandı. Programın hedefi, katılımcıların yoğun bakım hastalarının bakım ve takibine ilişkin mesleki bilgi düzeyini yükseltmek ve uygulama becerilerini pekiştirmektir.

Aydın Şehir Hastanesi yetkilileri, adayların başvuru sürecinde belirtilen tarih aralığını dikkate almalarını ve başvuru işlemlerini bu takvime göre tamamlamalarını istedi. Hastane, sertifikalı eğitimin sağlık çalışanlarının güncel bilgi ve uygulamalar konusunda kendilerini geliştirmelerine katkı sunmasını bekliyor.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ TARAFINDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENECEK.