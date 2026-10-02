Harman Mahallesi'nde el emeğinin buluşması: Maharetli Eller pazarı 4 ekim'de

maharetli eller kadın üretici pazarı kapılarını açıyor

Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Ekim ayının ilk Pazar günü ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

pazarın amacı ve düzenlenmesi:

Proje, kadın girişimcileri desteklemeyi ve yerel üretimi görünür kılmayı hedefliyor. Organizasyon, tarihi dokusuyla dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'nda, her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kuruluyor ve üreticilere düzenli satış imkânı sağlıyor.

ürün çeşitliliği ve ziyaretçi bilgisi:

Pazarda el işi çalışmalarından ahşap ürünlere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. 4 Ekim Pazar günü açılacak etkinlikte, el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluşması ve ilginin yoğun olması bekleniyor.

TALAS BELEDİYESİ'NİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ 'MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI', EKİM AYININ İLK PAZAR GÜNÜNDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.