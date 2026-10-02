Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Harman Mahallesi'nde el emeğinin buluşması: Maharetli Eller pazarı 4 ekim'de

Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kooperatifi ortaklığında kurulan Maharetli Eller kadın üretici pazarı, 4 ekim pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'nda açılıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Harman Mahallesi'nde el emeğinin buluşması: Maharetli Eller pazarı 4 ekim'de

maharetli eller kadın üretici pazarı kapılarını açıyor

Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Ekim ayının ilk Pazar günü ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

pazarın amacı ve düzenlenmesi:

Proje, kadın girişimcileri desteklemeyi ve yerel üretimi görünür kılmayı hedefliyor. Organizasyon, tarihi dokusuyla dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'nda, her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kuruluyor ve üreticilere düzenli satış imkânı sağlıyor.

ürün çeşitliliği ve ziyaretçi bilgisi:

Pazarda el işi çalışmalarından ahşap ürünlere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. 4 Ekim Pazar günü açılacak etkinlikte, el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluşması ve ilginin yoğun olması bekleniyor.

TALAS BELEDİYESİ&#039;NİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE...

TALAS BELEDİYESİ'NİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ 'MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI', EKİM AYININ İLK PAZAR GÜNÜNDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kamu kurumlarında trafik farkındalığı: 96 personele eğitim verildi
images

Acı Dayı Pide hukuki süreci başlattı: bakanlığın tespitine itiraz
images

Çağlayan'a 100 araçlık açık otopark ve yeşil alan kazandırıldı
images

Aydın esnafının geleceği koltuktan önce gelir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerin iklim projeleri Samsun'da uygulamaya dönük fikirlerle yarıştı

Karapınar Caddesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybı: çocuğa çarpan motosiklet işletmeye daldı

Dosya 14 yıl sonra aydınlandı: Yakup'un babası tutuklandı

Türkiye ve Gürcistan arasında eğitimde kapsamlı iş birliği anlaşması

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı