Aydın esnafının geleceği koltuktan önce gelir

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) genel kurulu sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yaptı. TESK Yönetim Kurulundaki görev süresinin sona ermesinin ardından Künkcü, partiler üstü bir sorumluluk anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

Palandöken'in çekilmesi ve Aydın'ın duruşu:

Bendevi Palandöken’in adaylıktan çekildiği süreçte Aydın olarak net bir duruş sergilediklerini söyleyen Künkcü, sürece verdikleri desteği "açık, kararlı ve samimi biçimde" ortaya koyduklarını aktardı. Künkcü, teşkilat geleneğine vurgu yaparak Ahi Evran kültüründen gelen değerlerin belirleyici olduğunu ifade etti ve "Bizler adam satmayız; kişisel hesaplar uğruna yol arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmayız" sözlerini vurguladı.

Künkcü, bu duruşun şartlara göre değişen bir tavır değil, inançlı bir sadakat sonucu olduğunu belirtti. TESK Genel Kurulu boyunca Aydın’ın dik duruşunun tüm Türkiye’ye gösterildiğini söyleyerek, teşkilat içi bağlılık ve ahde vefa ilkelerine dikkat çekti.

Görev öncelikleri ve sürdürülecek politikalar:

Künkcü, kendileri için esas olanın makam ya da unvanlar olmadığını; asıl hedefin Aydın esnafının sesini en güçlü şekilde duyurmak, alın terinin hakkını korumak ve esnafın sorunlarına uygulanabilir çözümler üretmek olduğunu belirtti. "Makamlar ve unvanlar gelip geçicidir; millete, memlekete ve esnafımıza karşı taşıdığımız sorumluluk ise kalıcıdır" diyerek sorumluluk vurgusunu sürdürdü.

AYESOB Başkanı olarak Aydın’daki esnaf ve sanatkarların haklarını, hukukunu ve taleplerini her platformda savunmaya devam edeceklerini aktaran Künkcü, TESK yönetiminde görev almakla sunulan katkı imkânının önemini kabul etti ancak hangi görevde olurlarsa olsunlar hizmet kararlılığından geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Künkcü, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da önceliklerinin AYESOB ve TESK çatısı altında esnafın sorunlarına çözüm üretmek, alın terini ve emeğini korumak ve Aydın’ın taleplerini güçlü biçimde gündeme taşımak olduğunu yineledi. Künkcü son olarak, "Bizim gündemimiz makam değil, Aydın esnafının geleceğidir" sözleriyle mücadelelerinin koltuk için değil esnafın ekmeği, onuru ve yarınları için olduğunu belirtti.

AYDIN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, TESK SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BİZİM GÜNDEMİMİZ MAKAM DEĞİL, AYDIN ESNAFININ GELECEĞİDİR" DEDİ.