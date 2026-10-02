Acı Dayı Pide hukuki süreci başlattı: bakanlığın tespitine itiraz

Bakanlık listesi ve alınan numune:

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer alan işletmeler arasında, Bursa'nın Kayhan Çarşısı'nda yaklaşık 70 yıldır faaliyet gösteren Acı Dayı Pide ve Cantık Salonu da yer aldı. Alo Gıda hattına gelen bir ihbar üzerine Haziran ayında Kayhan'daki pideciler çarşısında tek bir firma olarak Acı Dayı Cantık'tan alınan numunenin incelenmesinde, raporda kıymada tağşiş ve cantık iç harcında tek tırnaklı bulgular olduğu belirtildi.

İşletmenin ilk yanıtı ve itiraz süreci:

İşletme adına konuşan üçüncü kuşak temsilci Mete Pideci, kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından yaptıkları açıklamada tespitlere ilk günden itibaren itiraz ettiklerini ve numune ile laboratuvar sürecine ilişkin ciddi itirazlarının bulunduğunu ifade etti. Pideci, 'Hukuki süreç halen devam ediyor' diyerek yasal haklarını kullanacaklarını vurguladı.

Pideci ayrıca işletmenin kullandığı etlerin kayıtlı ve faturalı tedarikçilerden temin edildiğini belirtti; işletme geçmişinin 1958 yılına, kurucusu Necmeddin Pideci'ye dayandığı hatırlatıldı.

Alınan önlemler ve işletme uygulamaları:

Mete Pideci, yaşanan sürecin ardından işletme bünyesindeki bazı süreçleri yeniden değerlendirdiklerini söyledi. Bursa'nın geleneksel uygulamalarından biri olan, vatandaşların evde hazırladıkları kıyma harçlarını fırına getirip cantık pişirtme geleneğini sürdürmek istediklerini belirtirken, olası bulaş risklerini görmezden gelmenin mümkün olmadığını kabul etti.

Bu çerçevede açıklanan yeni uygulamalar arasında, dışarıdan getirilen harçlar için ayrı tezgâh ve ekipman kullanılması, ürünlerin uygun kaplarda muhafazası, gerekli alanlarda tek kullanımlık malzemelerin tercih edilmesi ve her kullanım sonrası ekipmanların detaylı temizliği yer alıyor. Pideci, fırına giren her ürünün kaynağı ne olursa olsun en sıkı kontrol ve hijyen şartlarında işleme alınmasının işletmenin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Gelecek adımlar ve itibar kaygısı:

Pideci, bu sürecin sadece bugünü değil, 70 yıllık bir emeği, aile adını ve müşterilerin güvenini ilgilendirdiğini vurguladı. 'Bizi yıllardır tanıyan, ailemizi bilen ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum' sözleriyle devam eden açıklamada, işletmenin sürecin takipçisi olacağı ve sonuna kadar yasal haklarını arayacakları ifade edildi.

İşletme temsilcisi, amaçlarının müşterilerin güvenini yeniden kazanmak değil, o güveni hiç kaybetmemek olduğunu belirterek hem hukukî hem de operasyonel açıdan adımlar atılacağını açıkladı.

1958 yılında Necmeddin Pideci tarafından kurulan Acı Dayı Pide ve Cantık Salonu, Bursa'nın köklü cantık işletmeleri arasında yer alıyor ve açıklama, hem işleyiş hem de itibar açısından sürecin yakından takip edildiğini gösteriyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN YAYIMLADIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİNDE YER ALAN BURSA’NIN KÖKLÜ CANTIK İŞLETMELERİNDEN ACI DAYI PİDE VE CANTIK SALONU’NUN ÜÇÜNCÜ KUŞAK TEMSİLCİSİ METE PİDECİ, KAMUOYUNDA YER ALAN HABERLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI. PİDECİ, SÖZ KONUSU TESPİTE İLK GÜNDEN İTİBAREN İTİRAZ ETTİKLERİNİ BELİRTEREK HUKUKİ SÜRECİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.