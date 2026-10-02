Çağlayan'a 100 araçlık açık otopark ve yeşil alan kazandırıldı

çağlayan açık otoparkı hizmete girdi

Kağıthane Belediyesi tarafından Teknolojik Otopark Çözümleri Projesi kapsamında açılan Çağlayan Açık Otoparkı, bölgedeki otopark ihtiyacına yönelik yeni bir seçenek olarak hizmete sunuldu. Yeni tesisle birlikte ilçe genelindeki otopark sayısı 25'e, toplam araç kapasitesi ise 4 bin 100'e ulaştı.

tesis özellikleri:

Otoparkın toplam kapasitesi 100 araç olarak planlandı. Tesis içinde farklı araç gruplarına yönelik ayrılmış özel park alanları yer alıyor: 4 engelli araç, 4 elektrikli araç ve 7 büyük araç için özel park alanları bulunuyor.

Toplam 3 bin 50 m² beton ve sert zemin alanına sahip otoparkın 1.656 m²lik bölümü yeşil alan olarak düzenlendi. Alan içinde 24 dekoratif aydınlatma elemanı kullanıldı ve çevre düzenlemesi kapsamında 3 bin 127 adet bitki ve ağaç dikildi, bu sayede otopark yalnızca araç park yeri değil aynı zamanda çevresel düzenlemeye katkı veren bir alan olarak tasarlandı.

belediye değerlendirmesi:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçe ihtiyaçları doğrultusunda otopark yatırımlarının sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Kağıthane’mizde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak çözümleri hayata geçiriyoruz. Çağlayan Açık Otoparkımızı da 100 araçlık kapasitesi, engelli, elektrikli ve büyük araçlara ayrılan özel alanları ve yeşil dokusuyla ilçemize kazandırdık. Teknolojik Otopark Çözümleri Projemiz kapsamında ilçemizdeki otopark kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Yeni otoparkımızın Çağlayan Mahallemize ve Kağıthane’mize hayırlı olmasını diliyorum".

kullanım ve beklentiler:

Yeni otopark, kapasite artışı ve farklı araç tiplerine yönelik ayrılmış alanlarıyla özellikle günlük park talebini azaltmayı hedefliyor. Çağlayan Açık Otoparkı'nın devreye girmesiyle ilçe genelindeki toplam kapasitenin 4 bin 100'e yükselmesi, yoğun saatlerde araç dolaşımını rahatlatma potansiyeli taşıyor. Buna göre, açılış öncesi ilçede 24 otopark ve yaklaşık 4 bin araçlık kapasite bulunduğu hesaplanıyor.

Yeşil doku, aydınlatma ve düzenlemelerle desteklenen otopark, sadece park ihtiyacını karşılamayı değil aynı zamanda kentsel mekânda daha güvenli ve estetik bir kullanım alanı oluşturmayı amaçlıyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ TARAFINDAN TEKNOLOJİK OTOPARK ÇÖZÜMLERİ PROJESİ KAPSAMINDA İLÇEYE KAZANDIRILAN ÇAĞLAYAN AÇIK OTOPARKI HİZMETE AÇILDI. TOPLAM 100 ARAÇ KAPASİTESİNE SAHİP OTOPARK, FARKLI ARAÇ GRUPLARINA YÖNELİK ÖZEL PARK ALANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİYLE BÖLGEDEKİ OTOPARK İHTİYACINA KATKI SAĞLAYACAK.