Mahalle mahalle sorunlara çözüm arayışı: Beşikci sahada halkla buluştu

Beşikci'nin mahalle ziyaretleri:

Murat Beşikci, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili sıfatıyla ilçedeki saha çalışmalarını yerinde takip etmeye devam ediyor. Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde amaç, yürütülen hizmetleri denetlemek ve vatandaşların talep ile sorunlarını doğrudan kendilerinden dinlemek olarak belirtildi.

Bu kapsamda Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar ve Puğkaracadağ mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Beşikci, bölgeyi gezerek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve sahada tespit edilen konuları not etti.

Saha çalışmasının detayları:

Ziyaretler sırasında mahalle kahvehanelerinde vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinleyen Beşikci, şikayet ve önerilerin kayıt altına alındığını ifade etti. Yetkililerle yapılan incelemelerde altyapı, yol ve yerel hizmetlere ilişkin mevcut durum gözden geçirildi. Yerinde tespitlerin, çözüm sürecini hızlandırdığı vurgulandı.

Mahalle muhtarları ile yürütülen görüşmelerde öncelikli ihtiyaçlar ortaya kondu ve ilgili birimlerden alınacak yanıtlar için koordinasyon sağlandı. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması, öncelik sıralamasının belirlenmesinde etkin rol oynadı.

Başkan vekilinin mesajı ve takip süreci:

"Amacımız vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını doğrudan kendilerinden dinlemek ve çözüm için gerekli çalışmaları yerinde planlamak. Mahallelerimizi düzenli olarak ziyaret ederek hem yapılan hizmetleri değerlendiriyor hem de öncelikli ihtiyaçları tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurmaya ve ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz" sözleriyle Beşikci, ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

Ziyaretlerin ardından muhtarlar ve ilgili birimlerle yapılan değerlendirmeler sonucu iletilen taleplerin takip edileceği, gerekli çalışmaların planlanacağı kaydedildi. Beşikci'nin saha çalışmaları, ilçede hizmet sunumunu yerinde gözlemleme ve hızlı müdahale mekanizmasını güçlendirme hedefi taşıyor.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, İLÇEDEKİ MAHALLELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEK VE VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARINI DİNLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SAHA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.