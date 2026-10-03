dilsiz dostlara duyarlılık çağrısı: 4 ekimde hayvanat bahçesi ücretsiz

Başkanın mesajı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kentteki tüm canlılara karşı gösterilmesi gereken saygı ve merhamet duygusuna vurgu yaptı. Büyükkılıç, insanlık ve kadim kültür mirasının bir parçası olarak "Yaratılanı severim, Yaradan'dan ötürü" anlayışının yaşatılması gerektiğini belirtti.

Başkan, mesajında hayvan koruma bilincinin toplumun her kesiminde güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, yalnızca bir güne mahsus olmayan, sürekli bir sorumluluk anlayışını savundu. Bu bağlamda belediyenin hayvan sağlığı, bakımı ve sahiplendirme çalışmalarının kapsamına ilişkin bilgiler verdi.

saha çalışmaları ve bakım hizmetleri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarından yaban hayatına kadar geniş bir yelpazede hizmet yürütüyor. Molu Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 800 can dostunu misafir ederek tedavi, aşı, kısırlaştırma ve bakım hizmetleri sağlıyor. Merkezde ayrıca sahiplendirme süreçleri de titizlikle yürütülüyor.

Beştepeler'de bulunan Geçici Kedi Bakım Evi ise yaklaşık 130 kedinin bakımını üstleniyor. Yaralı, hasta veya bakıma muhtaç olarak belediyeye ulaştırılan hayvanların tedavileri yapılıyor; sağlıklarına kavuşanlar ya sahiplendiriliyor ya da doğal yaşam alanlarına geri kazandırılıyor. Belediye, amaçlarının şehirdeki her canlının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesine katkı sunmak olduğunu vurguladı.

anadolu harikalar diyarı ve 4 ekim ziyareti:

Başkan Büyükkılıç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel bir müjde vererek Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nin söz konusu günde ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu. Tesis, 136 farklı türden yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor ve Türkiye'nin önemli hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor.

Hayvanat bahçesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin insanı ve tüm canlıları merkeze alan hizmet anlayışı doğrultusunda hayvanların dört mevsim sağlıklı ve konforlu koşullarda yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Tesis normalde ziyaretçilerini her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ağırlıyor; 4 Ekim'de ise bu hizmet ücretsiz olarak sunulacak.

Büyükkılıç, hayvan sevgisinin özellikle çocuklara erken yaşta kazandırılmasının önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin duyarlılığı artırmada etkili olduğunu söyledi. "Çocuklarımızın hayvan sevgisiyle büyümesi, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesi hepimiz için büyük bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

Mesajını hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamelenin son bulması temennisiyle tamamlayan Başkan, tüm hemşehrilerini dilsiz dostlara karşı daha duyarlı olmaya davet etti: "Bir gün değil, her gün hayvanlarımızı koruyalım. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterelim."

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKERKEN, ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ’NİN 4 EKİM’DE ÜCRETSİZ OLARAK ZİYARET EDİLEBİLECEĞİNİN MÜJDESİNİ VERDİ.