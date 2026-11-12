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Aydın ziyaretinde TBMM Başkanı Şentop'un ilk durağı valilik oldu

29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ADÜ akademik yıl açılışı için Aydın'a geldi; ilk durağı Aydın Valiliği oldu ve ziyaret defterini imzaladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:32

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Merve Çelik

Aydın ziyaretinde TBMM Başkanı Şentop'un ilk durağı valilik oldu

Aydın programı valilik ziyaretiyle başladı

29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı programı için Aydın'a geldi. Başkan Şentop'un kentteki ilk durağı, resmi karşılama töreninin gerçekleştirildiği Aydın Valiliği oldu.

valilikte karşılanma ve imza:

Valilik önünde Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılanan Başkan Şentop, karşılamanın ardından valilik makamına geçti. Burada Valilik Ziyaret Defterini imzalayan Şentop, daha sonra Vali Varol ve il protokolü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

programın devamı:

Valilik ziyaretinin ardından Başkan Şentop'un programı, AK Parti İl Başkanlığı ve ADÜ Rektörlüğü ziyaretleri ile devam edecek; ayrıca ADÜ akademik yıl açılış törenine katılması planlanıyor. Ziyaret, kurumlar arası temaslar ve açılış programı çerçevesinde sürdü.

MUSTAFA ŞENTOP, AYDIN VALİLİĞİ ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

MUSTAFA ŞENTOP, AYDIN VALİLİĞİ ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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