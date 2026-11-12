Şentop'un Aydın'daki programı valilik ziyaretiyle başladı

Valilik ziyareti:

29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yıl açılışı için Aydın'a geldi. İlk resmi durağı Aydın Valiliği oldu.

Valilik önünde Vali Dr. Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılanan Başkan Şentop, karşılamanın ardından valilik makamına geçti ve Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı.

Görüşme ve programın devamı:

Valilik makamında gerçekleşen kabulde Başkan Şentop, Vali Varol ve il protokolü ile bir araya geldi. Ziyaret, ADÜ'deki akademik açılış programı öncesinde gerçekleştirildi.

Valilik ziyaretinin ardından Başkan Şentop'ün programı AK Parti İl Başkanlığı ve ADÜ Rektörlüğü ziyaretleri ile devam edecek.

TBMM 29. Dönem Başkanı Şentop'un Aydın'daki ilk durağı Valilik oldu