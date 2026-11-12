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Şentop'un Aydın'daki programı valilik ziyaretiyle başladı

Prof. Dr. Mustafa Şentop, 29. TBMM Başkanı olarak ADÜ akademik yıl açılışı için Aydın'a geldi; ilk resmi durağı Aydın Valiliği oldu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Merve Çelik

Şentop'un Aydın'daki programı valilik ziyaretiyle başladı

Valilik ziyareti:

29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yıl açılışı için Aydın'a geldi. İlk resmi durağı Aydın Valiliği oldu.

Valilik önünde Vali Dr. Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılanan Başkan Şentop, karşılamanın ardından valilik makamına geçti ve Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı.

Görüşme ve programın devamı:

Valilik makamında gerçekleşen kabulde Başkan Şentop, Vali Varol ve il protokolü ile bir araya geldi. Ziyaret, ADÜ'deki akademik açılış programı öncesinde gerçekleştirildi.

Valilik ziyaretinin ardından Başkan Şentop'ün programı AK Parti İl Başkanlığı ve ADÜ Rektörlüğü ziyaretleri ile devam edecek.

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TBMM 29. Dönem Başkanı Şentop'un Aydın'daki ilk durağı Valilik oldu

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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