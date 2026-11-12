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Türkiye ve Sudan diplomasisinde yeni temas: Erdoğan ile Abdülfettah el-Burhan görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Elif Demir

Türkiye ve Sudan diplomasisinde yeni temas: Erdoğan ile Abdülfettah el-Burhan görüştü

Erdoğan ile el-Burhan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi ön plana çıktı.

ele alınan konular:

Taraflar, ikili ilişkiler çerçevesinde ekonomik iş birliği, diplomatik temasların sürdürülmesi ve bölgesel meselelerde istişareyi konu alan başlıkları ele aldı. Görüşmede, karşılıklı iş birliği yollarının aranması ve iletişimin artırılmasına dair vurgular yapıldı.

tarafların değerlendirmesi:

Her iki lider, ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde mutabakat sinyalleri verdi ve düzenli temasların önemine işaret etti. Görüşme, tarafların diplomasi kanallarını canlı tutma iradesini ortaya koydu.

Bu görüşme, Türkiye ile Sudan arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel koordinasyonun artırılmasına yönelik adımların sürdürülmesi açısından değerlendirilmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile görüştü

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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