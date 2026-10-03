Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği

Çalışma alanları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde eş zamanlı yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçlendiriliyor ve trafik güvenliği artırılıyor.

Bölgeler ve yapılan işler:

Çalışmalar güncel olarak aşağıdaki noktalarda eş zamanlı olarak devam ediyor: Buharkent ilçesi Şehit İdris Afyonlu Caddesi ve Gündoğan Mahallesi; Bozdoğan ilçesi Yazıkent Caddesi ile Akçay ve Alhisar Mahalleleri; Nazilli ilçesi tır ve kamyon parkı, 4442. Cadde ile Ocaklı, Ketenova, Beğerli, Yaylapınar, İsabeyli, Yalınkuyu ve Ovacık Mahalleleri; Efeler ilçesi A1 kanal yolu, Kemer Mezarlığı, Elizdere Köprüsü ile Alınteri, Dedekuyusu, Evliya Çelebi, Ara Güler ve Atatürk Caddeleri; ayrıca Turgut Özal, Efekent, Kızılçay ve Batı Çevre Bulvarları ile Eğrikavak ve Musluca Mahalleleri.

Didim ilçesinde Yeşilkent Caddesi; Karacasu ilçesinde Aşağıgörle Mahallesi; Söke ilçesinde Aydın Caddesi ile Avcılar ve Köprüalan Mahalleleri; Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Soğucak Mahalleleri; Germencik ilçesinde Balatçık Mahallesi; Çine ilçesinde Kirazderesi, Ünlüce, Bahçearası, Bedirler ve Ünlüce Mahalleleri; Sultanhisar ilçesinde Malgaçemir ve Eskihisar Mahalleleri; İncirliova ilçesinde İkizdere Mahallesi ve Cılımbız mevkii; Köşk ilçesinde Cumayanı Mahallesi; Yenipazar ilçesinde Çulhan Mahallesi; ayrıca Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri arasında Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasında yer alan yol üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

Amaç ve hizmet yaklaşımı:

Yapılan çalışmalarla yol yüzeyleri yenilenirken, aynı zamanda trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da hayata geçiriliyor. Belediye, ulaşım ağının iyileştirilmesini kısa vadeli müdahaleler ve uzun soluklu planlama ekseninde ele alıyor; onarım, düzenleme ve üstyapı çalışmaları bir arada yürütülüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise kent genelindeki programın devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz. Yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı kentimizin dört bir yanında sürdürüyor, 17 ilçemizde eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Kent genelinde yatırımlarımızı sürdüreceğiz".

Belediye ekipleri, eş zamanlı yürütülen saha çalışmaları sayesinde hem günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hem de bölgesel gelişimi desteklemeyi hedefliyor; çalışmaların ilerleyişi ve tamamlanan bölümler düzenli olarak halkla paylaşılıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 17 İLÇEDE ONLARCA FARKLI NOKTADA YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.