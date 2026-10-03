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Kuşadası’nda üstyapı çalışmaları hız kazandı: 56 noktada onarım ve yenileme

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri 56 noktada yol, kaldırım ve üstyapı çalışması yaptı; Acil Müdahale ekipleri 8 mahallede altyapı kaynaklı bozulmaları onardı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası’nda üstyapı çalışmaları hız kazandı: 56 noktada onarım ve yenileme

Belediye ekipleri kent genelinde yoğun mesai yaptı:

Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki yol, kaldırım ve üstyapı çalışmalarını bu hafta da sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri toplam 56 farklı noktada çalışma yaparak ilçenin üstyapısını güçlendirmeye devam etti. Ekiplerin çalışmaları; yeni yol yapımı, mevcut yolların bakım ve onarımı ile kaldırım ve bordür imalatlarını kapsıyor.

Başkan Ömer Günel’in başlattığı üstyapı hamlesi, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’ın koordinasyonunda devam ediyor. Çalışma programı, ihtiyaç ve önceliklere göre şekillendiriliyor; ekipler hem yeni altyapı taleplerine yanıt veriyor hem de eskimiş olan alanların yenilenmesine öncelik veriyor.

Acil Müdahale Birimi'nin hedefi ve müdahaleler:

Küçük çaplı yol ve kaldırım sorunlarına hızlı çözüm üretmek üzere görev yapan Acil Müdahale Birimi, bu hafta özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan noktalara müdahale etti. Ekipler, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik ve telekomünikasyon çalışmaları dolayısıyla zarar gören bölgelerde asfalt yaması, kilit parke ve kaldırım onarımları gerçekleştirdi.

Müdahale edilen mahalleler arasında Kadınlar Denizi, Karaova, İkiçeşmelik, Değirmendere, Cumhuriyet, Yavansu, Hacıfeyzullah ve Türkmen yer alıyor. Belediye, gelen talepleri değerlendirerek öncelik sırasına göre ekip sevk ediyor ve kısa sürede çözüme ulaştırıyor.

Vatandaş memnuniyeti ve sürdürülebilir planlama:

Gerçekleştirilen çalışmalar, bölge sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Belediye yetkilileri, üstyapı müdahalelerinin akıllı planlama ve önleyici bakım yaklaşımıyla sürdürüleceğini, böylece kent içi ulaşımın konfor ve güvenliğinin artırılacağını belirtiyor. Ekiplerin rutin ve acil müdahale faaliyetleri, Kuşadası’nın ulaşım altyapısının uzun vadede sağlamlaştırılmasını hedefliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YOL, KALDIRIM VE ÜSTYAPI...

KUŞADASI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YOL, KALDIRIM VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN ACİL MÜDAHALE BİRİMİ DE 8 MAHALLEDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN NOKTALARA MÜDAHALE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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