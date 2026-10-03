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Çağlayan mahallesini tedirgin eden köprünün demirleri ortaya çıktı

Trabzon Çağlayan'daki yaklaşık 40 yıllık tek şerit köprünün betonları döküldü, donatı demirleri ortaya çıktı; mahalle sakinleri bakım ve yenileme talep ediyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Çağlayan mahallesini tedirgin eden köprünün demirleri ortaya çıktı

Trabzon Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, Değirmendere üzerinde bulunan ve 1980'li yıllarda yapıldığı belirtilen köprüde beton parçalarının dökülmesi sonucu donatı demirleri açığa çıktı. Köprünün bazı bölümlerinde kopan betonların ardından demirlerin aşağıya doğru sarktığı, ağır tonajlı araç geçişlerinde köprünün sallandığı mahalle sakinleri tarafından bildirildi.

köprünün durumu ve gözlemler:

Köprüde yaya kaldırımı bulunmuyor; yayalar araçlarla aynı dar şeritten geçmek zorunda kalıyor. Yapının dar olması nedeniyle iki tırın yan yana geçemediği, ağır tonajlı araçların sıkça bu güzergahı kullandığı belirtiliyor. Görgü tanıkları, köprünün bazı ayaklarındaki betonların koptuğunu ve donatı demirlerinin yüzeye çıktığını aktarıyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Bülbül, 'Bu köprüden günde 800 civarı araç geçiyor. Bunların çoğu tır. Köprünün kopmuş demirleri aşağıya asılıyor. 40 senelik bir köprü' diyerek endişesini dile getirdi.

güvenlik riski ve günlük kullanım:

Sakinler, araç geçişleri sırasında yaşanan sallantının can güvenliğini tehdit ettiğini vurguluyor. İrfan Bülbül, yetkili kurumlara başvurduklarını ancak ilgilenilmediğini söyleyerek, 'Köprünün bakımı bile yapılmıyor. Yaya geçidi olmadığı için yolun ortasında yürüyoruz, köprü sallanıyor. Öğrenciler de bu köprüyü kullanıyor' ifadelerini kullandı. Bir diğer mahalle sakini Adem Bedir ise yapının 1983-1985 yılları arasında inşa edildiğini düşündüklerini belirterek, günde yaklaşık bin aracın kullanıldığını ve köprünün 'beli kırılmak üzere' olduğunu aktardı.

sakinlerin talepleri ve yetkililere çağrı:

Vatandaşlar, olası bir can kaybı yaşanmadan köprünün acilen kontrol edilmesi ve bakım, güçlendirme veya yenileme çalışmalarının başlatılmasını istiyor. Mahalleliler, CİMER, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları'na başvurduklarını ancak kurumların birbirine sorumluluğu ittiğini belirtiyor; üç ay önce yapılan başvurulara rağmen herhangi bir müdahale yapılmadığı kaydedildi. Sakinler, yetkililerin yapıyı yerinde inceleyip kısa sürede çözüm üretmesini talep ediyor.

40 yıllık köprüde korkutan görüntü: Betonlar döküldü, demirler sarktı

40 yıllık köprüde korkutan görüntü: Betonlar döküldü, demirler sarktı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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