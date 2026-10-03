Yağışın ardından Doğanşehir'de nadir semender görüldü

Doğanşehir'de sarı benekli semenderin görünmesi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde, yağışların ardından bir evin duvar kenarında sarı benekli semender fark edildi. Vatandaşlar hayvanı cep telefonlarıyla görüntüledi; bir süre çevrede görüldükten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

gözlemin ayrıntıları:

Semender, mahallede yaşayanların dikkati sayesinde tespit edildi. Görüntüler kayda alındıktan sonra hayvanın sağlığında belirgin bir sorun gözlemlenmedi ve müdahale edilmeden bulunduğu ortama geri gönderildi. Olay, kısa süreli gözlemle sınırlı kaldı.

türün yaşamı ve koruma durumu:

Yetkililer, sarı benekli semenderin nesli tehlike altında olduğunu ve hem suda hem karada yaşayabildiğini vurguladı. Türün genellikle yağışların ardından ortaya çıktığı belirtilirken, bu tür gözlemlerin bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve koruma bilincine katkı sağladığı ifade edildi.

MALATYA'NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE YAĞIŞLARIN ARDINDAN NESLİ TÜKENMEKTE OLAN SARI BENEKLİ BİR SEMENDER GÖRÜNTÜLENDİ.