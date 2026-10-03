Gaziantep’te 47 yıllık değirmeni ayakta tutan usta: meslek tükeniyor

Gaziantep’te 47 yıldır sürdürülen değirmencilik:

Oğuzeli ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Ayaslan, babasından devraldığı değirmende yaklaşık 47 yıldır çalışıyor. Mesleğe henüz 7 yaşındayken babasının yanında başlayan Ayaslan, yıllar içinde değirmenin tüm aşamalarına hakim oldu. Değirmenin kökeni 1960'lı yıllara dayanıyor ve 'dedemden babama kalma' olarak aktarılmış bir geçmişe sahip.

Geleneksel yöntemlerle üretim:

Teknolojinin ilerlemesine rağmen Ayaslan, geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyor. Değirmene getirilen buğdayları öğüterek kepekli un üretimi yapıyor; aynı zamanda farklı ürünleri hayvan yemi olarak da hazırlıyor. Vatandaşlar genellikle 20-50 veya 100 kilogramlık buğdaylarını çuvalla getiriyor, tarladan eve taşıyıp yıkadıktan sonra getirilen ürünler burada kilo ile çekiliyor. Ayaslan, işin ücretlendirmesini de açıkladı: işin kilosunu 3 TL olarak alıyor. Müşteriler arasında yaptıkları işten memnun olanlar olduğu gibi, memnun olmayanlar da bulunuyor.

Mesleğin sürdürülebilirliği ve gelecek kaygısı:

Ayaslan'ın en büyük endişesi, değirmenciliğin kendisinden sonra devam ettirilemeyecek olması. Ağır çalışma şartları ve gençlerin kolay işlere yönelmesi nedeniyle 'meslek benden sonra oğluma veya bir başkasına geçmeyecek' diyor. Fabrikaların ve teknolojinin yaygınlaşması da geleneksel değirmeciliğin azalmasına yol açıyor; insanlar daha pratik çözümlere yöneliyor. Ayaslan, emeğiyle ayakta tuttuğu değirmenin ve geleneksel üretim bilgisinin kaybolmasından çekiniyor ve bu mirasın son kuşaklarda tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

MUSTAFA AYASLAN