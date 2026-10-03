Nemrut kalderasında zamanın bulutu: drone ve time-lapse görüntüleri

Nemrut kalderasında zamanın bulutu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park ilan edilen Nemrut Kalderası Milli Parkı, üzerine çöken bulutlarla birlikte drone ile kaydedilen görüntülerle yeniden ilgi odağı oldu. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölüne ev sahipliği yapan kaldera, gökyüzünden çöken bulutların etkisiyle farklı bir perspektif kazandı.

drone ve time-lapse ile kaydedilen anlar:

Yaklaşık 2 bin 247 metre rakımda bulunan kalderada yapılan çekimlerde, drone kameranın kaydettiği geniş krater silueti, göller ve çevresindeki zengin bitki örtüsü aynı karede yer aldı. Çekimlerde kullanılan time-lapse tekniği, hareket eden bulutların kaldera üzerindeki geçişini saniye saniye göstererek izleyiciye görsel bir şölen sundu. Aynı teknikle Tatvan ilçe merkezi üzerindeki bulut geçişleri de kayıt altına alındı.

mevsimsel değişim ve turizm:

Volkanik oluşumlar, krater gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları ile zengin bitki örtüsünü barındıran Nemrut Kalderası, yılın farklı dönemlerinde farklı yüzler sergiliyor. Kış aylarında karla kaplanan kaldera, yaz aylarında ise göllerin mavi tonları ve çevresindeki yeşil doğasıyla ziyaretçilerine değişen manzaralar sunuyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan alan, sahip olduğu jeolojik yapı ve doğal güzellikleriyle Bitlis için önemli bir turizm destinasyonu olmayı sürdürüyor.

Drone ve time-lapse çalışmaları, Nemrut Kalderası'nın değişken hava koşullarında nasıl farklı atmosferlere büründüğünü somutlaştırırken, bölgenin korunması ve tanıtımı açısından da görsel materyal sağlıyor.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA MİLLİ PARK İLAN EDİLEN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI ÜZERİNE ÇÖKEN BULUTLARLA BİRLİKTE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.