Aydın'da binlerce genç sporla büyüyor

Aydın'da GSB spor okulları aralıksız devam ediyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde yürütülen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kapsamında gençler eğitimlerine kesintisiz devam ediyor. Programlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde uygulanan faaliyetler arasında yer alıyor ve Aydın'da da yoğun katılımla sürdürülüyor.

eğitim ağları:

İl genelinde 32 farklı branşta verilen eğitimler, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Aydın'ın 17 ilçesinde spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara hitap eden programlarda katılımın yüksek olması hedefleniyor. Hem GSB Spor Okulları hem de Engelsiz Spor Okulları, farklı yetenek ve ihtiyaçlara göre düzenlenen ders programlarıyla geniş bir yelpaze sunuyor.

antrenman ve sosyal gelişim:

Çocuklar ve gençler, antrenörler eşliğinde düzenlenen çalışmalara düzenli katılarak teknik ve fiziksel becerilerini geliştiriyor. Kurslarda binlerce çocuk hem antrenmanlarda eğleniyor hem de sporu seviyor; bu sayede zihinsel ve sportif gelişimlerine katkı sağlanıyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları ise sporu sevmenin yanı sıra sağlıklı ve zinde kalıyor.

il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri paylaştı: "Sporla büyüyor, sporla güçleniyoruz. GSB Spor Okulları kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz, antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla spor yapmaya ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor". Bu açıklama, programların sürdürülebilirliği ve gençlerin sporla erken yaşta tanışmasının önemi üzerine vurgu yapıyor.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE İL GENELİNDE YÜRÜTÜLEN GSB SPOR OKULLARI VE GSB ENGELSİZ SPOR OKULLARI KAPSAMINDA GENÇLER EĞİTİMLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.