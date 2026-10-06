Kayseri'de genç yıldızlar 31 takımla lig maratonuna hazırlanıyor

fikstür çekimi yapıldı:

Kayseri U19 Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi. Yeni sezonda toplam 31 takımın mücadele edeceği lig, yapılan kuraya göre 4 grupta oynanacak.

toplantı ve katılımcılar:

Fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi Üyesi Murat Akgöz, Sabri Gülmez, Memduh Borazan ile çok sayıda kulüp temsilcisi katıldı. Toplantıda lig organizasyonunun işleyişine ilişkin temel noktalar ve sezon öncesi hazırlık süreçlerine dair kısa bilgilendirmeler yapıldı.

grup dağılımı ve takımlar:

Çekilen fikstürün ardından gruplar şu şekilde oluştu.

A Grubu: Kocasinan Şimşekspor, Sungur FK, Develigücü FK, Tomarza Belediyespor, Amaratspor, Kayseri İdmangücü, Alsancakspor, Talas Anayurtspor.

B Grubu: Talas Belediyespor, Kalespor, Başakpınarspor, Palasspor, 1966 Turanspor, Buğdaylıspor, Güneşspor, Anadolugücü.

C Grubu: Gültepespor, Kayseri Şekerspor, Pınarbaşı Belediyespor, Argıncıkspor, G.O.Paşaspor, Belsinspor, İncesu Erdemspor.

D Grubu: Kayseri Atletikspor, Erciyes Esen Makina FK, Hacılar Erciyesspor, Bünyan Belediyespor, Demirspor, Özalperenspor, Döğergücü FK, Kocasinan Ülküspor.

Yeni sezonun formatı ve grup yapısı lig takımları için yol haritasını belirlerken, kulüplerin hazırlık dönemine hızlıca odaklanması bekleniyor. Fikstür çekimi sonrası kulüplerin antrenman planlarını ve maç takvimlerini netleştirmesiyle birlikte, Kayseri U19 Ligi'nde rekabet heyecanı başlayacak.

KAYSERİ U19 LİGİ 2026-2027 SEZONU FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI. YENİ SEZONDA 4 GRUPTA 31 TAKIM MÜCADELE EDECEK.